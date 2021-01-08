Бывший министр иностранных дел Эфиопии, 82-летний Берхану Байех и бывший начальник генерального штаба армии страны, 74-летний Аддис Тедла были среди тех, кто пытался покинуть свою родину в мае 1991 года, когда была свергнута военная диктатура Менгисту Хайле Мариама.Высокопоставленным военным и чиновникам, приговоренным к смертной казни, пересечь границу не удалось, и они укрылись на территории посольства Италии.Только сейчас суд решил пересмотреть приговор, и у Байеха и Тедлы появился шанс на помилование и переезд к своим родным в Канаду и Соединенные Штаты.Эти 30 лет они прожили на территории итальянского посольства в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, в небольшом домике.Первоначально там смогли укрыться несколько человек, но не всем удалось дожить до этого дня: кто-то покончил самоубийством, а кто-то скончался от естественных причин. Были и те, кто сдался властям.Берхан Байех и Аддис Тедла все это время старались сохранять спокойствие и веру. Они много читали, гуляли и смотрели телевизор. Все расходы на питание, одежду, обслуживающий персонал оплачивали их родные, эмигрировавшие из страны.- Мы приветствуем решение властей Эфиопии смягчить приговор людям, которым итальянское правительство предоставило убежище, исходя из гуманитарных соображений. - пояснил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. – Мы приложили все усилия, чтобы люди избежали смертной казни.Практика убежища или укрытия на территории иностранных посольств, территория которых обладает статусом неприкосновенности, в современном мире является исключительным случаем. Наиболее известные ее примеры – укрытие основателя Wikileaks, гражданина Австралии Джулиана Ассанжа в комплексе эквадорского посольства в Лондоне, и защита, предоставленная россиянке Марии Лазаревой, неправомочно преследуемой в Кувейте, на территории дипмиссии РФ в столице эмирата, Эль-Кувейте.