Вопреки ожиданиям, продавцы меховых изделий заявили о серьезном увеличении интереса покупателей к своим товарам в США. Владельцы салонов с удивлением и радостью наблюдают за ростом продаж.По мнению представителей фэшн-индустрии, которые совсем недавно констатировали неодобрительное отношение части населения города Большого Яблока к натуральным мехам, а на фоне ситуации с коронавирусом прогнозировали серьезные потери, в последнее время фиксируется 10-25% увеличения спроса.При этом расходятся далеко не дешевые изделия, а стоимостью от $1000 и выше.Эксперты считают, что всему виной - холодная погода и запрет на обслуживание клиентов в ресторанах – посидеть можно лишь на открытых верандах, а для этого требуется теплая одежда.«Продажи потрясающие — по сравнению с тем, чего я ожидал от них. Интернет взрывается. Дела идут удивительно хорошо. Когда люди идут пообедать, сейчас им приходится сидеть в пальто, причем, в очень теплом»», – рассказал один из владельцев мехового салона.Он также отметил, что молодежь чаще всего предпочитает кашемировые кейпы, отделанные натуральным мехом (чаще всего лисьим), а женщинам постарше - больше по душе норковые шубы, цена которых нередко доходит до $7000.Похоже, что коронавирус свел на нет все усилия борцов за права животных, на волне популярности которых многие известные бренды (например, Prada, Chanel, Gucci, Armani и другие) отказались от использования натурального меха при создании своих коллекций.