Звезды Голливуда – известные актеры, телеведущие и музыканты – не смогли сдержать эмоций по поводу событий, происходящих в Америке, в столице которой сторонники Дональда Трампа предприняли попытку штурмовать Капитолий, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.«Мне стыдно за события, которые сейчас разворачиваются в моей стране, - написала на своей странице в социальных сетях певица Пинк. – Для Америки это печальный день, пропитанный лицемерием и смущением».Писательница и активистка Лия Ремини назвала штурмовавших Капитолий «жалкими трусами».«Позор вам, трусы, - обратилась она к протестующим. – Мы справимся с вами!»Актер Джейсон Айзекс вспомнил трагические события прошлого лета, когда в Миннеаполисе произошло убийство Джорджа Флойда.«В июне прошлого года мирные демонстранты были избиты и отравлены газом возле Капитолия, - написал актер в соцсетях. - Сегодня головорезы Трампа штурмовали здание с митинга, на котором он намеренно разжигал их насилие ложью. Пусть Трамп навсегда останется на задворках истории».Актриса Иветт Николь Браун солидарна с ним и недоумевает, почему многие остались безнаказанными.«Они нарушили все мыслимые и немыслимые законы, но почему их не задержали…»Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер выразила сожаление по поводу событий в Вашингтоне и заявила, что, с ее точки зрения, это «не удивительно».«Невообразимо. Позорно. Шокирующе. Но неудивительно, - написала Сара Джессика Паркер. – Многих надо привлечь к ответственности».