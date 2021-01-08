2021-й будет трудным годом для глобальных мегаполисов, но массового исхода людей из городов, который пророчат некоторые футурологи, в итоге все же не произойдет. Об этом пишет британский журнал The Economist в серии прогнозов на предстоящие 12 месяцев.«Анархию в больших городах предрекали многие фантастические фильмы и книги, от «Войны миров» до «Годзиллы», - пишет автор. – Неудивительно, что новый вирус снова вызвал такие пророчества к жизни».Пандемия нанесла двойной удар по мегаполисам, убивая их жителей и вызывая защитную реакцию в виде закрытия ночных клубов, театров и даже общественного транспорта. В то время как воздействие карантинных мер на небольшие города и сельскую местность было почти минимальным, ведущие мировые центры практически перестали функционировать.Побег из города стал популярным трендом по всему миру. Так, по данным сотовых операторов, в прошлом марте, за неделю до введения национального локдауна 17% парижан покинули город. А социальный опрос, проведенный в июне 2020 года, показал, что для лондонцев собственный сад стал главным достоинством хорошего жилища, опередив в этом рейтинге качественное интернет-соединение и безопасные, надежные замки на дверях.«Однако мегаполисы обязательно восстановятся от этого шока, - считает The Economist. – И не только благодаря распространению вакцин, хотя это поможет. Но и потому что способность адаптироваться к изменениям – это черта всех великих городов. Индустрии уходили в прошлое и раньше: хлопковые склады превращались в офисы, на месте железнодорожных веток разбивались парки, а в помещениях, где раньше забивали свиней, открывали дорогие бутики. Даже если нам никогда не понадобится столько офисных зданий и магазинов, как это было еще недавно, горожане найдут возможность, как их использовать».Кроме того, теории о ненужности офисов базируются на неверных предпосылках, пишет британский автор. «Офисы существуют не для того, чтобы в них звонить или стучать по клавиатуры. Офисы нужны для обмена идеями. И такие пространства по-прежнему будут нужны».«Да, жизнь в большом городе временно замрет, но затем быстро восстановится», - заключает The Economist.