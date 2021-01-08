В Калифорнии на продажу выставили особняк площадью 6 тыс. квадратных метров. В доме - 13 спален с украшенными сводчатыми потолками, 25 ванных комнат, несколько каминов. На территории есть три гостевых домика, а подъехать к особняку можно с отдельной улицы.Поместье расположено в эксклюзивном районе Норт-Беверли-Парк, где проживают такие знаменитости, как Род Стюарт, Дензел Вашингтон и Сильвестр Сталлоне.Оценивается все это великолепие в $160 миллионов.Здание, спроектированное калифорнийским архитектором Уильямом Хаблински, выглядит как «настоящая итальянская деревня».На территории имеются беговая дорожка, бассейн, джакузи, теннисный корт и гараж на 30 автомобилей, сообщает CNN.- Это действительно шедевр, - говорят сотрудники агентства недвижимости. – Особняк сам по себе является произведением искусства.У покупателей, зарегистрированных на аукционе, есть несколько дней до 26 января, чтобы сделать ставки.- Эта сделка будет самой дорогой в истории продажи недвижимости на аукционах. – считает глава аукционного дома Чад Рофферс. – Но для владельцев именно такой способ продажи является самым безопасным.Дом пытались продать и в 2018 году. Тогда его стоимость оценивалась в $165 миллионов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«В Эрмитаже скромнее»: Как выглядит самая дорогая квартира Санкт-Петербурга за 750 миллионов рублейДвухуровневые хоромы на Большой Пушкарской, по словам риэлтора, продать будет очень сложно (подробности)