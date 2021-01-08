Основатель известных косметических брендов Natura Siberica, Organic Shop и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников умер в возрасте 61 года, сообщил его пресс-секретарь.Причина смерти не разглашается. О заболевании бизнесмена коронавирусной инфекцией не сообщалось. Очевидно, смерть была скоропостижной – до последних дней Трубников активно вел свои социальные сети. В частности, 31 декабря в его «Инстаграме» появилось совместная фотография с Хабибом Нурмагомедовым, сделанная во время приема в Государственном Кремлевском дворце, а несколькими днями ранее Трубников посещал соревнования по боям без правил в Москве. В своей последней записи 6 января бизнесмен поздравлял своих подписчиков с наступающим Рождеством. По данным Пятого канала, основатель косметических брендов умер дома.Андрей Трубников родился в 1959 году в Ташкенте. Выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО. По его собственному признанию, начал заниматься бизнесом в 1998 году, однако сразу же разорился. «У меня на руках остались $10000, из которых $5000 я пропил, а на оставшиеся – купил «Волгу», - вспоминал потом предприниматель.В 2003 году Трубников основал компанию «Первое решение» и выпустил шампуни «Рецепты бабушки Агафьи». С 2008 года начал выпускать органическую косметику Natura Siberica, которая прошла сертификацию по европейским экологическим стандартам и стала поставляться в 60 стран мира.У Трубникова остались две дочери и сын.В российском бизнес-сообществе Трубников выделялся предельной искренностью и эпатажным стилем. Например, на людях он часто носил на шее кожаную сумочку в виде огромной жабы.Основатель Natura Siberica часто давал интервью. Вот лишь некоторые из его ярких высказываний:«В свободное время больше всего люблю пить водку».***«Дружба? Я не знаю, что это такое. Мне кажется, люди это просто придумали. Вся эта дружба плохо заканчивается. Сначала они подруги, а потом враги, сплетничают друг против друга, мужей уводят. И у мужчин точно так же. Я, на всякий случай, ни с кем не дружу».***«Сначала я занимался косметикой в основном ради денег — делал жидкость для мытья посуды без всякой истории за ней. А потом посмотрел: евреи рассказывают про Мёртвое море, австралийцы носятся с зелёным чаем.Мне было обидно, что в России всё засрали, одной нефтью торгуем. И посреди этого Сибирь с её дикими травами, которую мы никак не используем».***«Женщины реально работают, а мужчины только дерутся друг с другом: выясняют, кто из них главнее. У них нет времени работать. Потом через год они вспоминают, что у них есть семья, дети, и неплохо было бы что-нибудь украсть. Поэтому через полтора года их можно спокойно увольнять».***«Бренд — это когда продаешь за сто долларов продукт себестоимостью в доллар».***«С точки зрения безжалостного бога пандемия, в принципе, может быть полезна. Так надо, идет оздоровление бизнеса. Хотя для меня это все чего-то не очень полезно пока. Но если я пропаду и сдохну, то, значит, я тоже достоин того, чтобы меня выкинули за борт».