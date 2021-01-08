Спортсменка из Китая Гуи Юна, в детстве лишившаяся правой ноги, решилась дебютировать в соревнованиях бодибилдеров и заняла первое место.Как ни парадоксально это звучит, но в спорт Юну привела именно трагедия – в семилетнем возрасте девочка, возвращаясь из школы, была сбита грузовиком. Врачи сумели сохранить ей жизнь, но правую ногу она потеряла. С тех пор жизнь маленькой китаянки превратилась в ад: сверстники называли ее «трехногой кошкой» и постоянно стремились выбить костыль у нее из рук либо выдернуть из-под нее стул.Юна не сдалась и занялась спортом – она принимала участие в Паралимпийских играх, прыгала в длину и высоту, стреляла из лука и занимала призовые места.В прошлом году 35-летняя спортсменка решила принять участие в соревнованиях по бодибилдингу и неожиданно для себя выиграла их.«Возможно, я заняла первое место не из-за своего профессионализма или мускулов, а из-за моей уверенности и храбрости, чтобы стоять на сцене и показывать себя всем», – говорит она.Юна регулярно тренируется в спортзале и делится своими достижениями с подписчиками в TikTok, которых на сегодняшний день насчитывается около 200 тысяч.А вот при устройстве на работу у нее возникли серьезные проблемы: она обратилась в два десятка компаний и везде получила отказ. По словам спортсменки, подавляющее большинство работодателей намекают, что прием на работу человека с ограниченными возможностями может повредить имиджу фирмы.«Я обратился почти в 20 фирм, и все они сказали одно и то же», – поделилась Гуи Юна.Но не унывает и уверена, что у нее все будет хорошо. По ее мнению, трагедия, случившаяся с ней в детстве, лишь сделала ее сильнее:– Многие думают, что судьба была недоброжелательна ко мне, но я так не считаю. Я благодарна ей за эти трудности. Почему я так говорю? Потому что из-за этого я выросла, это сделало мое сердце сильнее и сделало меня такой, какой я есть сегодня.После многочисленных отказов ей все же удалось найти работу, и сейчас она трудится в компании, специализирующейся на декоре жилых помещений.