Избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его заместителя Камалу Харрис обвиняют в газлайтинге.Этот термин означает форму психологического давления, при которой оппонента убеждают в его психической несостоятельности.Поводом к таким обвинениям послужила реакция Байдена и Харрис на штурм Капитолия.Комментируя действия сторонников Дональда Трампа, которые устроили беспорядки, они заявили - «какое счастье, что правоохранительным органам стало проще противодействовать толпе сторонников Трампа».Американцы посчитали это применением двойных стандартов: с одной стороны, Байден поощряет действия полиции в отношении протестующих на Капитолийском холме, а с другой, когда правоохранительные органы разгоняли митингующих движения BLM («Жизни черных важны») летом прошлого года, Байден отзывался о них с негодованием и осуждением.- Никто не может сказать мне, что, если бы вчера протестовала группа Black Lives Matter, к ним относились бы иначе, чем к толпе головорезов, штурмовавшей Капитолий, - заявил Джо Байден.Вице-президент США Камала Харрис высказалась примерно в том же духе:- Мы были свидетелями действий двух систем правосудия, когда мы увидели, что одна позволяет экстремистам штурмовать Капитолий, а другая - прошлым летом применила слезоточивый газ в отношении мирных протестующих.В ответ на это СМИ отметили, что Байден и Харрис не осуждают насилие.- Это полная чушь, - отреагировали журналисты на слова Байдена. - Это газлайтинг, который требует игнорирования того, что мы наблюдали каждую ночь прошлым летом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Позорно. Шокирующе. Но неудивительно»: Как звезды Голливуда отреагировали на беспорядки в ВашингтонеАктеры и музыканты высказывают свои мнения о происходящем в Соединенных Штатах в соцсетях (подробности)