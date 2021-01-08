Брак Ольги Кабо и Николая Разгуляева стал очередным в череде звездных союзов, которые не выдержали разрушительных последствий 2020-ого. Актриса разошлась с бизнесменом после 11 лет совместной жизни, и как говорят подруги, муж ее \\"раздел и разул\\". Незадолго до официального расставания суд признал предпринимателя банкротом: он задолжал кредиторам около 360 миллионов рублей. А расплачиваться за долги теперь вынуждена знаменитая супруга.Раздельные бюджеты и холодильникиКак выяснил сайт kp.ru, тяжба с разделом совместно нажитого имущества еще не окончена: на решение Никулинского районного суда, который занимался этим делом, незадолго до Нового года была подана апелляция, а значит, артистке вновь придется биться за недвижимость и финансы. Напомним, иск о разделе супружеской собственности подала Ольга Кабо, и суд постановил: оставить за актрисой только ее личную квартиру в Москве. Но это лишь верхушка айсберга. \\"Комсомолка\\" изучила судебные материалы и обнаружила массу неизвестных ранее подробностей.Как оказалось, брак Кабо и Разгуляева распался задолго до развода - по меньшей мере, супруги не жили вместе около трех лет. Но все это время актриса в многочисленных интервью продолжала поддерживать образ идеальной семьи. Мол, из-за семейных передряг ее репутация и востребованность в профессии может пострадать.- Брака давно не существует, я ушел из дома, не проживал полгода, - признался в суде Николай Разметелев. - Когда возник вопрос относительно ребенка (у пары есть восьмилетний сын Виктор. - Ред.), я вернулся жить в помещение на территории участка. У нас был раздельный бюджет, отдельный холодильник и кухня. Мы практически не общались, за исключением сына. Жене я не говорил про свои долги и о том, что пошел в банкротство, - она ничего не знала. Она хотела купить квартиру, тогда мы заключили брачный договор. На квартиру я не давал ни копейки.Заслуженную артистку - на улицуПо условиям брачного контракта, все, что было куплено до него, признавалось общей собственностью супругов. Все, что после, - раздельным. Отдельно прописали, что квартира, которую звезда приобрела в ипотеку в 2018 году, в любом случае останется за ней (также как и все обязательства перед банком). Просторные хоромы в зеленом районе обошлись актрисе не в один десяток миллионов рублей. Но с платежами она рассчиталась за 20 месяцев и спокойно жила в апартаментах, не подозревая ни о долгах мужа, ни о его решительно настроенных кредиторах.Однако, когда Разметелева признали банкротом, коммерсанты, с которыми он не смог расплатиться, потребовали изъять и продать все имущество должника. В перечень активов, к ужасу знаменитой супруги, включили и ее квадратные метры. Мол, ни о каком брачном договоре знать не хотим: должник нас о нем не предупреждал. Таким образом, заслуженной артистке пришлось в суде отстаивать свою квартиру. Кабо предоставила все подтверждающие документы, о том, что жилье полностью оплачено из ее средств, в том числе - алиментов на дочь от первого мужа-бизнесмена Эдуарда Василишина.Из материалов дела:\\"До брака с ответчиком у истца были в собственности две квартиры. Она их продала, уже находясь в браке. Деньги держала в банковской ячейке, тратила понемногу, так как ответчик сказал, что не сможет ее обеспечивать. Также истец постоянно получала алименты от отца старшей дочери. Решила купить квартиру, чтобы жить с сыном и дочерью. Дочь оплатила первый транш на покупку квартиры.., а потом истец досрочно расплатилась с ипотекой\\".В суде представитель кредитора бился за квартиру Кабо, как за свою собственную. Дошло до того, что участник заседания выступил против расторжения брака и потребовал от судьи принять меры к примирению супругов (!). Что самое курьезное: к материалам дела приложили \\"нотариально удостоверенный протокол осмотра доказательств, из которого следует, что расторжение брака между истцом и ответчиком носит фиктивный характер\\". К счастью для актрисы, суд этим доводам не внял.ТЕМ ВРЕМЕНЕМВпрочем, у Ольги Кабо есть и свои требования: из патовой ситуации артистка пытается выйти с наименьшими потерями и получить половину общих богатств. В суде звезда просила признать совместно нажитым имуществом и поделить: деньги, гараж, акции в количестве 10 тысяч штук, компенсацию за долю в бизнесе, автомобиль, а также пять квартир в строящемся доме площадью от 231 до 260 квадратных метров. Часть этого добра, кстати, уже распродана для погашения долгов мужа-банкрота. Так или иначе, Никулинский суд артистке отказал, но не исключено, что апелляция изменит эту ситуацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПричина развода Ольги Кабо: 52-летняя актриса устала терпеть неверность супругаДрузья актрисы рассказали kp.ru, что главной причиной развода Ольги Кабо с мужем стали его измены (подробности)