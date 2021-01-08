Вчера, 7 января. православные со всего мира отмечали Рождество Христово. Кажется, о том, кто такой Иисус Христос и говорить не нужно: известно всем с пеленок.Но что мы знаем об историческом Иисусе?Зарубежных ученых этот вопрос волнует довольно давно. К сожалению, на русском языке на эту тему написано не так много. Книга \\"Иисус. Историческое расследование» Латыниной, построенная на скандальных и малодостоверных фактах, не в счет. Куда более объективно и научно исследование Глеба Ястребова, \\"Кем был Иисус из Назарета\\", а из зарубежных источников ключевой считается работа \\"Иисус\\" Давида Флуссера.В свою очередь мы, приводя данный в этой статье, опирались на книги, а также публичные лекции известного религиоведа, кандидата культурологии Константина МихайловаИисус - реальная историческая личностьПотратив много лет на исследования, ученые пришли к выводу, что Иисус действительно существовал. Смешно, об этом и так знают все верующие. Но ученые на то и ученые, что им нужно сомневаться и все доказывать. А в случае Иисуса доказательств требуется больше. Такой парадокс. Про 99 процентов персонажей античности ученые знают на порядок меньше, чем про Иисуса, но при этом не испытывают ни малейших сомнений в том, что они существовали. Например, никому не придет в голову сомневаться в существовании Пифагора, хотя единственная ранняя биография Пифагора была написана спустя столетия после его смерти.- Будь это абсолютно любая историческая личность, мы бы сказали, батюшки, для персонажа первого века у нас есть сотни страниц документов., но ученые всегда будут спорить про Иисуса именно потому, что это Иисус, - непонятно объяснил религиовед Константин Михайлов.Кто первый написал о ИисусеТекстов самого Иисуса у нас нет. Поэтому исследователи опираются на документы, написанные уже после распятия. Самое раннее - послание апостола Павла, созданное через 30 лет. Биографических сведений в этом источнике довольно мало, ведь апостол Павел обращается к членам христианской общины, тем, кто и так хорошо все знает.Второй источник - это Новый Завет. Как известно, в него входят четыре Евангелия, из которых самое раннее - от Марка, создано примерно в 60-70 годах н.э. Спустя десять лет было написано Евангелие от Матфея. Еще десятилетием позже - от Луки. На них историки и опираются в первую очередь. Самое последнее - Евангелие от Иоанна - создано спустя 70 лет после распятия. Поэтому его относят к источникам второго ряда.Таинственный протоисточник QСуществует еще один источник, который никто никогда не видел, но тем не менее, его удалось реконструировать. Когда исследователи сличали Евангелия от Матфея, от Луки и от Марка, то обнаружили интересное. В Евангелиях от Матфея и от Луки есть общие эпизоды, которых нет в самом старом Евангелии от Марка. Это очень важные эпизоды, например Нагорная проповедь. В Евангелии от Матфея она начинается словами: «Блаженны нищие духом ибо их есть царствие небесное». В Евангелии от Луки чуть иное: «Блаженны нищие ибо их есть царствие небесное». Вроде бы то, да не то. Куда делся дух?В общем, примеров было достаточно, чтобы понять: Матфей и Лука опирались на некое Протоевангелие. Возможно, текст запоминали и передавали устно. Этим обусловлено расхождение.Евангелие от Марка, таинственное протоевангелие Q и Послание апостола Павла - это три столпа, на которых стоит изучение исторического Иисуса.Любопытно, что уже в двадцатом веке ученым удалось обнаружить Евангелие от Фомы, первые версии которого, судя по всему, были созданы в 70-80 годах I века, то есть, примерно тогда же, когда и Евангелие от Марка. Это тоже очень интересное для изучения Евангелие, несмотря на то, что в нем нет описания биографии Иисуса: в основном, проповеди и речи.Исторический Христос родился до Рождества?Непонятное продолжается. Вроде бы, всем известно, когда родился Иисус: как-никак от Рождества Христова мы отсчитываем нашу эру. Однако по факту точной даты мы не знаем. Евангелисты пишут, что Иисус родился в правление Ирода Великого. Тогда, учитывая, что Ирод скончался в 4 году до нашей эры, получим, что Иисус родился до Рождества Христова, как ни странно озвучит. Также Евангелие сообщает, что Иисус родился в период проведения римской переписи Иудеи. Но единственная перепись, подходящая по времени, датируется 5-6 годом нашей эры. Тогда выходит, что Иисус родился после Рождества.Правда, историки все-таки предполагают, что Иисус родился в период правления Ирода Великого, то есть не позже 4 года до нашей эры.Теперь что касается даты рождения. С ней тоже сложно, ибо ученые не уверены, что это 24-25 декабря, как принято считать. Известно, что ранние христиане праздновали рождение Иисуса в апреле и мае, а впоследствии переняли римские даты: в конце декабря римляне праздновали ключевой праздник культа Непобедимого Солнца. Идея Непобедимого Света, торжествующего над тьмой, понравилась и христианам, поэтому, скорее всего, они привязали рождение Иисуса к этим дням.То же с концом земной жизни. Мы знаем, что это середина Песаха,середина месяца Нисана, но сколько прожил Иисус - загадка. Вроде бы, действительно 33 года, но нигде в Новом завете этого не говорится.Где родился ИисусОдни библеисты говорят, что в Вифлееме, другие - что в Назарете. Правда, те, которые говорят, что в Вифлееме - везде называют его Иисусом Назарянином, значит, Назарет достовернее.Информации о детских годах Иисуса почти нет. Ранний период жизни Христа, до его тридцатилетия (примерно в этом возрасте он стал проповедовать) - практически не охвачен вниманием евангелистов.Непорочное зачатиеНикто не ставит задачу опровержения или доказательства идеи непорочного зачатия. Однако ни евангелист Марк, ни Павел ни даже Иоанн ничего об этом не пишут, а апостол Павел говорит, что Иисус был семени Давидова по плоти, то есть по мужской линии происходил от царя Давида. Кроме того, как говорят исследователи, у иудеев вообще не было идеи порочного зачатия.- Скорее всего, эта идея возникла позже, в 60-70 годах первого века, когда основную часть раннехристианской общины стали составлять бывшие язычники, - говорит религиовед. - Они понимали, что необычные герои должны рождаться необычным образом. Например, говорили о непорочном зачатии Платона и Октавиана Августа, императора, во время которого родился Христос. Притом, что родители Августа были прекрасно известны.Не плотник, а каменщикИсторики не спорят с тем, что родителей Иисуса звали Иосиф и Мария, что родился и вырос Христос, скорее всего, в Назарете, хотя в более позднем возрасте жил в городе Капернауме, ведь этот город был центром его проповедей. Семья была простой и не слишком обеспеченной. А вот с тем, что Иосиф был плотником - религиоведы не очень согласны. Скорее всего - он был каменщиком. Ведь греческий термин, обозначающий профессию Иосифа, означает и плотник, и столяр, и человек, работающий с металлом. А учитывая, что семья жила не в лесистой, а в пустынной местности, вряд ли можно было предположить, что у плотника было много работы.Родные или двоюродные?Семья должна была быть большой, по крайней мере, иудейские традиции подразумевают, что детей должно быть много. На наличие братьев и сестер, указывает и Евангелие. В древнейшем Евангелии от Марка есть упоминание о брате Иакове, Иосифе, Иуде, Симоне и, как минимум, двух сестрах. Именно так полагают и протестанты. А вот в рамках католической традиции перечисленных принято считать двоюродными братьями. В православии сложнее: устоялась точка зрения, что это дети Иосифа от первого брака, до того, как он вступил в брак с Марией. Получается, что, согласно православным представлениям, Иосиф был существенно старше Марии. Причем, религиоведы согласны с этим. Ведь из текстов Евангелия видно, что к тому моменту, когда Иисус начал проповедовать, у него случилась семейная трагедия. Евангелисты упоминают братьев, сестер и мать, но не упоминают отца, что, возможно, говорит о том, что Иосиф к тому времени уже умер.Прекрасный ораторВ возрасте около тридцати лет Иисус начинает читать проповеди. И тут уже самый горячий скептик не сможет опровергнуть: он был прекрасным оратором, собирая на проповеди до пяти тысяч человек. По тем временам это было все равно что собрать «Олимпийский»: принимая во внимание, что никаких средств усиления звука не было и большее количество людей просто ничего бы не услышало. Кроме того, Иисус был еще и выдающимся целителем.Критический подход ученых исходит из того, что все чудеса нужно объяснить или опровергнуть. Однако объяснение некоторых чудес не менее красиво, чем сами чудеса. Пример - когда Иисус кормит большую толпу собравшихся пятью хлебами и двумя рыбами. Религиоведы считают, что перед нами имеет место \\"чудо человеческой щедрости\\": была долгая проповедь, все устали, и Иисус достал свою еду и поделился с людьми. В этот момент остальные, тронутые его поступком, вспомнили, что захватили с собой еду на пикник и тоже начали делиться. Примерно в этом ключе трактовал чудо и писатель Варлам Шаламов.Сколько учеников было у ИисусаКогда мы говорим об учениках, мы вспоминаем 12 апостолов, но на самом деле их было гораздо больше. Евангелие упоминает 70 апостолов. Апостол Павел пишет, что после воскресения Иисус явился пяти сотням братьев, а единовременно проповеди слушали до пяти тысяч человек…И все-таки важнейшими были двенадцать апостолов. И здесь интересное. Когда ученые сравнивали списки апостолов из Евангелия, они обнаружили, что на первом, пятом и девятом месте в списках стоят всегда одни и те же люди.- Это не мнемонический прием, а дело в том, что апостолы делились на три группы, - отмечает Константин Михайлов. - Внутри этих групп имена апостолов совпадают, но порядок их меняется. Возможно, Иисус посылает их проповедывать?Исходя из этого предположения, выходит, что самые близкие Иисусу апостолы - это Симон Петр и братья Иаков и Иоанн Зеведеевы, которых он берет на проповеди с собой.О роли женщинНе секрет, то иудаизм был несколько мизогинной религией, женщины оставались персонажами второго сорта. Однако в общине Иисуса мы видим обратное. Апостолы были женаты, но помимо этого, в общине были самостоятельные женщины, ученицы Иисуса. Широко известно про Марию и Марфу, но имелись и другие. Так, например, важным человеком была Иоанна жена Хуза, домоправителя царя Ирода Антипы.- Следует понимать, что Хуз, это не домработник, а министр государственных имуществ, крупный чиновник при дворе Антипы и то, что его жена связана с общиной Иисуса - даже странно, - подчеркивает Михайлов. - Возможно этим можно объяснить, откуда у общины деньги. Ведь кто-то из состоятельных женщин мог выступать и спонсором. Община жила скромно и то, что для жены Хуза было копейками \\"на булавки\\", для общины составляло прожиточную сумму.О чем Иисус говорит ученикам?Историки сходятся во мнении, что Иисус требует то же, что и написано в заповедях Моисея, но только гораздо жестче. Если Моисей зарекает: «не прелюбодействуй», то Иисус осуждает даже развод, к которому иудеи относились нормально. Если Моисей запрещает лжесвидетельствовать, то Иисус говорит: не клянись.- Он призывает к сверхрадикальной нравственности, - отмечает Константин Михайлов. - Выступает предельно строго и жестко. С одной стороны, отпугивая строгостью, но, с другой стороны, привлекая.Ученые делают интересное предположение. А что если необыкновенная строгость объяснялась составом общины? В ней было много таких людей, которых не пустили бы на порог в порядочный дом: мытари, блудницы, разбойники, сборщики налогов. В Евангелии от Марка написано, что фарисеи удивлялись, тому, что Христос ест вместе с мытарями, блудницами и грешниками. На что Иисус ответил им: «Не здоровые имеют нужду для врача, но больные. Я пришел призвать праведников для покаяния».Возможно, сверхрадикальная строгость Иисуса связана с тем, что он работает с очень сложной социальной группой. Он требует от своих подопечных в десять раз больше, чем любой другой, в надежде, что его паства выполнит хотя бы одну десятую.Из-за чего погиб ИисусДля того чтобы понять это, нужно разобраться в запутанном мире политических отношений в Иудее.Иисус родился при Ироде Великом. Ирод, безусловно, был жестоким правителем, но при нем Иудея была самостоятельной страной. После смерти Ирода пришли римляне и разделили Иудею на части. Самая большая часть, включая Иерусалим и Вифлеем, попала под непосредственный контроль римских чиновников, то есть, прокураторов, каким был знаменитый Понтий Пилат. Подавляющее большинство иудеев не переносило римлян на дух, воспринимая как оккупантов. Иисус в этом смысле выбивается из общего ряда, особой неприязни к римлянам он не испытывал. А вот кого он явно недолюбливал - так это саддукеев, то есть храмовое жречество, которое сидело в Иерусалимском храме и сотрудничало с римлянами. Отношения с саддукеями у Иисуса были очень плохие. Он постоянно их критикует и не раз называет их самыми сильными выражением того времени: \\"порождение ехиднино\\".Понятно, что для саддукеев Христос был занозой, но последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал знаменитый разгон торговцев в храме. Саддукеи почувствовали, что нужно избавляться и сделали все, чтобы случилось то, что случилось.Хотя, - уверенно заключают историки, - обвинения, предъявленные Иисусу, были сфабрикованы и имели под собой основания не больше, чем в тридцать седьмом года, когда ни в чем не повинных граждан обвиняли в шпионаже в пользу Японии или Аргентины.