Ольга Бузова на днях отметила памятную дату. Она 17 месяцев встречается с женихом Давидом Манукяном. На новогодние праздники влюбленные улетели на Мальдивы, где поженились и сыграли свадьбу прямо на берегу Индийского океана.Ольга Бузова и Давид Манукян несколько дней назад прилетели на Мальдивы. Все это время они интриговали поклонников сообщениями о скорой свадьбе. И вот свершилось. Торжество состоялось прямо на пляже.На свадьбе присутствовали только сами молодожены. Специально для поющей ведущей и ее жениха на берегу океана соорудили шатер. Праздничный стол украсили двухъярусным тортом и дорогим шампанским.Заветные клятвы любви и верности молодожены произнесли под традиционный Марш Мендельсона. Для главной даты в своей жизни невеста выбрала белое платье с бахромой, а жених нарядился в белую рубашку и бежевые брюки. Дополняли образы брачующихся разноцветные венки на шеях жениха и невесты.Стоит отметить, что свадьбу на Мальдивах называют символической, так как она не имеет юридической силы в России и чаще всего является обычным пиаром. Прозрачная вода Индийского океана, белоснежный песок, бесконечность бытия. Мальдивы - удивительно потрясающе романтичное место. Именно поэтому влюбленные пары со всего мира едут сюда для того, чтобы устроить здесь пышную свадебную церемонию, которая навсегда останется в памяти.Так, в свое время на островах выходила замуж модель Виктория Лопырева за футболиста Федора Смолова. Теннисист Фернандо Алонсо женился на испанской певице Ракель дель Росарио. На Мальдивах сыграл свадьбу и певец Олег Газманов. Эта свадьба необычна тем, что Газманов женился не на ком-нибудь, а на своей же жене Марине. На Мальдивских островах выходила замуж одна из самых ярких и эпатажных участниц \\"Дома-2\\" Алена Водонаева. Ее избранником 11 лет назад стал бизнесмен Алексей Малоканов. На Мальдивах женились и певец Николай Басков с мисс Вселенной Оксаной Федоровой.