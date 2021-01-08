По данным на 8 января 2021 года в России было выявлено 23 525 новых случая коронавирусной инфекции. Врач Александр Мясников рассказал об основных правилах поведения, если у вас ковид.Когда надо вызывать скорую?1. Если возникает одышка даже при небольшой физической нагрузке или в покое.Обычно при ковид одышка может появиться между 4-м и 8-м днями. Если она умеренная, не мешает разговору и позволяет подняться, например на 2 лестничных пролета, то у молодых людей без хронических болезней это вряд ли указывает на проблему. Если одышка появляется на 2-й — 3-й день от первых появлений симптомов (повышение температуры, кашель), ограничивает физическую активность или возникает в покое — это всегда серьезно», - пишет на своем сайте доктор Мясников.2. Симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, резкое мочеиспускание.3. Постоянно высокая температура выше 38.4. Заторможенность, сонливость, апатия, спутанность мыслей.5. Насыщение крови кислородом ниже 94 %.Имеет смысл наряду с термометром иметь дома пульсоксиметр.«Нехитрый и дешевый прибор, надевается на палец и показывает цифры насыщения крови кислородом. Показатели 94% и ниже являются основанием для госпитализации», - сообщает Александр Мясников.Когда можно оставаться дома?1. Температура до 38 градусов.Нормальная температура человеческого тела вовсе не 36,6, а 37,5. Это если измерения делать под мышкой.2. Ломота в теле, мышечная боль, головная боль, боль в горле.3. Кашель без одышки.! Важно. Доктор Мясников призывает не рваться в больницу без показаний к госпитализации, поскольку любое лечение в стационаре подразумевает попадание в агрессивную среду инфекционного госпиталя с рисками внутрибольничного заражения не только вирусом, но и множеством бактерий.«От коронавируса лекарства не существует. В больницах также их нет, - напомнил доктор Мясников. - Поэтому туда ложатся люди с тяжелым течением болезни. Мы не можем излечить от вируса, но мы можем управлять осложнениями: давать кислород, лечить системные тромбозы, предупреждать «цитокиновый шторм» (состояние, при котором иммунная система атакует самого человека, - прим. ред.), лечить бактериальные осложнения, подключать аппараты искусственной почки или вентиляции дыхания».Лечить легкое течение болезни врач предлагает «бабушкиными способами»:- постельный режим,- обильное питье,- фрукты, бульоны,- свежий воздух (проветривание комнат),- жаропонижающие (парацетамол) по необходимости,- терпение и позитивный настрой.Как долго оставаться дома?Выздоровевший пациент, может прекратить изоляцию если:1. Прошло 10 дней от начала симптомов и при этом еще плюс 3 дня, когда симптомов не наблюдалось вовсе.ПРИМЕРЫ: А. симптомы длились 3 дня. Значит через 10+3=13 дней от начала симптомов. Б. Симптомы длились 14 дней. Значит 14+3=17 дней после начала симптомов.2. Бессимптомный пациент с положительным тестом на коронавирус может прекратить изоляцию просто по прошествии 10 дней после теста.