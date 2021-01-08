Этой зимой соцсети заполонили кадры рукотворного лабиринта посреди леса. Аккуратная изгородь из кустов никак не вяжется с вековыми соснами, покрытыми белыми шапками. Корреспондент «КП» отправился на поиски подмосковного чуда.Ждет ли там минотавр или, может, это забытые декорации со съемок саги о Гарри Поттере? В подобных кущах волшебники проходили испытание в части «Кубок огня». Ехать оказалось недалеко — буквально пять минут от МКАД на восток.Лабиринт спрятан среди национального парка «Лосиный остров». Попасть к нему не так уж просто, если отправился на своих двоих. Живая изгородь находится в дендрарии, на территории заповедного леса. Если ехать на машине, то есть нормальный поворот и подъезд. Но пешком вдоль трассы не пройти, а по обочине сугробы по пояс. Пришлось дать круг через нацпарк. Нисколько не жаль: получасовая прогулка по снежному лесу на пользу любому.В дендрарии воссозданы леса разных регионов России, лавочки, мостики, экотропа. Но зимой все в сугробах, поэтому много не насмотришься. Зато есть пара горок: снежных и пластиковых. Детям понравится.Искомый лабиринт в самом центре. И тут самое удивительно: остриженный кизильник едва достает до колена. А когда делаешь кадры сверху, то кажется, будто там натуральные стены.— Может, через пару лет так и будет. Лабиринт наши сотрудники высадили летом 2019 года. Ему еще расти и расти! — поделилась смотритель дендрария.— Лабиринт дендрария создан для проведения медитативного досуга. Это своего рода игра для наших посетителей. Взрослые и дети могут насладиться спокойным отдыхом, привести свои чувства в гармонию с природой. Его площадь около 1 кв. км. Кроме лабиринта в дендрарии можно пройтись по тропе «Леса России», где представлены около 200 видов растений четырех зон нашей страны — Дальнего Востока, Сибири, европейской части и Кавказа. Интересными объектами для посещения являются также музей леса и питомник. Там мы выращиваем саженцы сосны. А в летний период функционирует Босоногая тропа для оздоровительного отдыха, — рассказал kp.ru директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов.Как добраться, цены, режим работыДендрарий открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. Билет детский 300/400, взрослый 400/500 рублей(будни/выходные). Парковка 250 руб.На машине ехать от МКАД 5 км по Щелковскому шоссе до развилки с Балашихинским шоссе. Ориентир пост ГИБДД. Заезд в Дендрарий только с трассы по направлению к Москве. Можно вбить в навигаторе координаты 55.828326, 37.897836.На общественном транспорте проще всего добраться с автостанции у м. «Щелковская» под эстакадой. Подходит любой автобус, который идет по Щелковскому шоссе. Вам нужна остановка следующая после МКАД — «Лесоцех» (у мкрн. «Изумрудный») или «Дорожный участок» (за постом ГИБДД). Зимой тропинки к дендрарию практически не видны. Ориентируйтесь либо по карте в смартфоне, либо заходите через вход в парк «Лосиный остров»: по главной аллее до упора, а затем налево до забора дендрария — около 2 км.