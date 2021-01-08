В юности Марина Неелова была дерзкая. «Ух, как ты мне надоела. Я тебе - слово, ты мне в ответ - десять, - говорил ей ее мастер в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии народный артист СССР Василий Меркурьев. Но эта дерзость, которую многие принимали за капризный характер актрисы, была от зажима.Неелова поступила в ЛГИТМиК в качестве кандидата. То есть если бы экзамен по актерскому мастерству она не сдала на отлично, ее бы выгнали из института после первой же сессии. Но в ней уже тогда была уверенность: кто же если не она должна там учиться (сниматься или играть на сцене) при такой-то ее любви к театру.После съемок в картине Надежды Кошеверовой «Старая-старая сказка» Неелову собирались оставить на второй год в институте. Слишком много она пропустила занятий. Но обошлось. А дальше посыпались приглашения на роли принцесс и капризных девушек. Она часто отказывалась, хотя и говорила в интервью: «Артист должен использовать свой шанс всегда и должен быть эгоистом».В кино сложилось мнение, что у Нееловой ужасный характер. На что актриса говорила: «Характер у меня не ужасный, он у меня просто есть. Я очень дотошная, должна знать про свою героиню все досконально, буквально каждый миллиметр».Неелова редко дает интервью, почти не появляется на светских мероприятиях, говорит, что ее пугают большие компании. Единственное место, где она любит обилие народа - это аншлаг в театре. Ее любимое времяпровождение: укутаться в плед и уютно устроиться на диване с книжкой.Она скупо рассказывает про своих близких. Ее дочь Ника, художница, скульптор, живет и работает в Лондоне. Она создает изысканные и странные графические предметы и конструкции в архитектурно-скульптурном пространстве.Муж Марины Нееловой—дипломат Кирилл Геворгян (работает судьёй Международного суда OOH). Благодаря его профессии актриса много лет живет \\"пунктирно\\" на две страны. И раньше, когда он работал советником российского посольства в Париже или послом России в Голландии, и сейчас, когда он служит в Гааге, Неелова ведет \\"перелетную\\" жизнь. Она приезжает на несколько недель в Москву играть спектакли в «Современнике», потом возвращается к мужу.В кино Неелова сегодня почти не снимается. Ей хватает работы в театре. Минувшей осенью в «Современнике» вышел спектакль «Собрание сочинений» в постановке режиссера Виктора Рыжакова, где у Марины Мстиславовны главная роль.