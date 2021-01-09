Американские СМИ сообщили, что единственной русскоязычной арестованной участницей штурма Капитолия является 28-летняя Кристина Малимон. Также стало известно, что задержана и ее мать, 54-летняя Евгения Малимон.Судя по Инстаграму девушки, она действительно принимала участие в митинге в поддержку Трампа, сразу после которого толпа бросилась на штурм Капитолия.Согласно профилям Малимон в соцсетях, она приехала в США из Молдовы, и является зам. председателя Союза молодых республиканцев штата Орегон.Кристина Малимон чрезвычайно активна в Интернете, она поддерживает Трампа, у нее более 25 тыс. подписчиков в Инстраграме. Она продвигает теории заговора, в т.ч. и связанные с последними президентскими выборами.В августе прошлого года Малимон организовала речной парад в поддержку Трампа, который запомнился печальным инцидентом – одна из лодок задела другую, не участвовавшую в мероприятии, люди упали в воду и кричали о помощи, пока их не спасла береговая охрана.