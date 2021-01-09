Ольга Бузова и ее избранник Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах. Поющая телеведущая и блогер Дава устроили брачную церемонию прямо на пляже отеля, в котором они отдыхают. И хотя сами влюбленные о торжестве не рассказывают, кадры свадебной церемонии разлетелись по соцсетям. Бракосочетание Давид и Ольга устроили на годовщину знакомства, решив таким образом отметить очередную веху своих отношений.После церемонии новоиспеченных молодоженов ждал романтический ужин прямо на пляже под ночным небом. Для Ольги и Давида накрыли изящно сервированный стол, который поющая телеведущая сняла на видео. Роликом Бузова поделилась в сторис Инстаграма. Разделывая поданного ей омара, Ольга то и дело светила роскошным кольцом на безымянном пальце. Судя по размеру камня, бриллиант в украшении – не настоящий, но все равно впечатляет своей величиной и блеском.- Мы никогда не узнаем, что будет завтра. Поэтому, как говорит Ольга Игоревна: «Живите здесь и сейчас. Кайфуууууйте. Жизнь – одна, - написала Бузова в Инстаграме.После ужина Ольга сняла на видео украшенный цветами номер отеля: служащие курорта декорировали двуспальную кровать лепестками роз и пальмовыми листьями.- И здесь у меня повсюду цветы, - похвасталась Ольга.Ни Манукян, ни Бузова ни словом не обмолвились о прошедшем торжестве. Видимо, потому что свадьба Ольги и Давида – это не настоящее бракосочетание, а символический обряд, который в мальдивских отелях проводят для туристов. Хотя влюбленные обменялись клятвами у алтаря, юридической силы их брак не имеет ни в России, ни во всем мире.Романтические брачные церемонии на пляже довольно популярны среди отдыхающих на Мальдивах. Их с удовольствием заказывают как еще не женатые пары, так и супруги с солидным семейным стажем, чтобы напомнить друг другу о своей любви. Стоимость такого торжества – около 700 долларов (52 тысячи рублей). В цену входит сама церемония (влюбленные обмениваются клятвами под украшенной цветами аркой, символизирующей алтарь), танцы под аккомпанемент мальдивских барабанщиков, круиз на традиционной мальдивской лодке «дони», романтический ужин под звездами и цветочные гирлянды для жениха и невесты. Молодоженам также вручается сертификат от отеля, удостоверяющий, что они поженились. Однако никакой юридической силы этот документ не имеет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖенились не по-настоящему: Фальшивая свадьба Бузовой на Мальдивах обошлась в 50 тысяч рублейБрак телеведущей не имеет юридической силы – это просто символический обряд на пляжеНе исключено, что Бузовой и Манукяну свадебная церемония обошлась с большой скидкой, а то и вовсе бесплатно – в обмен на рекламу в Инстаграме и в СМИ. Судя по тому, что поющая телеведущая то и дело упоминает на своей страничке название отеля, она наверняка уже получила солидный дисконт на проживание на курорте. Двухместный номер (отдельная вилла) в этом отеле обойдется примерно в 46 тысяч рублей в сутки. И если есть возможность сэкономить – почему бы и нет? (подробности).