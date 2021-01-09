Лера Кудрявцева накануне Рождества заболела коронавирусом. Грустную новость телеведущая сообщила в своем Инстаграме. Первой, еще перед Новым годом, заболела ее дочка – трехлетняя Маша. У нее поднялась температура до 39 градусов, девочка стала сильно капризничать. А затем и сама 49-летняя Лера почувствовала себя плохо. Друзья и поклонники атаковали Кудрявцеву вопросами, недоумевая, где она могла подхватить COVID-19. В строис телеведущая высказала свою версию того, где они с дочкой могли заразиться.По словам Леры, накануне Нового года они с Машей пошли на детскую елку – веселый праздник, где было много детей и взрослых. Именно там, как считает Кудрявцева, они и подцепили коварный вирус. Судя по фото и видео, которые телеведущая выкладывала в Инстаграм, ни дети, ни взрослые на этом празднике не носили маски. Ни о какой социальной дистанции речи тоже не шло - детишки веселились в плотной толпе. Мероприятие проходило вопреки всем правилам, которые необходимо соблюдать во время пандемии.Болезнь настигла Леру совершенно неожиданно. Обиднее всего для нее оказалось то, что ей пришлось отменить долгожданный отпуск в Дубаи. Вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая должна была улететь на отдых в Эмираты. За 72 часа до вылета она сдала обязательный анализ на коронавирус – и тесты оказались положительными. В итоге отпуск пришлось отменить, а сама Кудрявцева самоизолировалась из загородного дома в московскую квартиру.- Я в шоке, потому что у меня дома няня, папа, я просто в ужасе. Что делать? И вот я сейчас уехала в московскую квартиру, два дня я здесь. Сижу дома и не могу поехать к себе, потому что у меня там люди, которых не хочется заражать, - рассказала Кудрявцева в Инстаграме.Чтобы избежать ошибки, Лера повторно сдала тест на COVID-19. Но и он показал, что она инфицирована. Родные телеведущей тоже сдали тесты, однако коронавирус в итоге нашли только у нее. У мужа звезды тест на COVID-19 оказался отрицательным.Поклонники расспрашивают Леру о том, как она себя чувствует. Телеведущая жалуется на сильную головную боль и слабость. «Сил нет ни на что», - сетует она.Лера не сомневается, что подхватила вирус от дочки.- С Маней неделю в обнимку спала, она с меня не слезала и очень капризничала. Конечно, мы отменили запланированную встречу новогодних праздников с близкими и отметили в тихом семейном кругу. Машка потом выздоровела, но все равно была какая-то вяленькая, - написала она.В отличие от дочки температура у Кудрявцевой не поднималась. Телеведущая говорит, что переносит болезнь в легкой форме. И если бы не головные боли, она бы даже не поняла, что с ее организмом что-то не так.- Все эти дни чувствовала какую-то слабость, но я настолько была вымотана болезнью своей дочки, я так устала, что я все на это списывала. То есть у меня болела голова, я пила таблетки, у меня была слабость дикая, заложило нос. Но я не думала, что это корона, предполагала, что накопилась усталость, - рассказала Лера.