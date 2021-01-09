В течение последних месяцев, после того, как стало известно о победе Байдена в президентской гонке, к мексиканско-американской границе прибыли десятки тысяч иммигрантов, которые надеются на изменение политики США после окончательного прихода демократа к власти.О рекордных показателях притока заявил глава Погранично-таможенной службы США Марк Морган. По его словам, на границе в декабре скопилось порядка 74 тысяч иммигрантов:– Мы уже видим негативные последствия предлагаемых изменений в политике. Картели и контрабандисты распространяют мнение, что наши границы будут открыты. И они правы: 74000 иммигрантов, прибывших на южную границу США в декабре, составляют цифры кризисного уровня.Морган не согласен с предполагаемым смягчением жесткой иммиграционной политики, которую проводила администрация Трампа, и заявил, что надеется на конструктивный диалог между командой нового президента и вверенным ему ведомством.В то же время, цифры, названные Морганом «рекордными», на самом деле таковыми не являются: в мае 2019 года на границе было проведено 144 тысячи задержаний за нелегальное пересечение границы, а всего за этот год пограничники отправили под стражу 851 тысячу нелегальных иммигрантов. То есть в среднем за 2019 год было зафиксировано порядка 71 тысячи попыток незаконного перехода границы в месяц.Ранее Байден в течение первых 100 дней своего президентского срока обещал отменить ограничения, введенные администрацией своего предшественника в отношении иммигрантов. Позже он заявил, что это решение не будет выполнено в связи с ситуацией вокруг пандемии.