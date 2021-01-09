Согласно данным Университета Хопкинса, количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 88 миллионов, а жертвами болезни с начала пандемии стали без малого 1,9 миллиона человек. Рассказываем о ситуации с коронавирусом в мире, последние новости на 9 января 2021.Ситуация усугубляется и появлением нового штамма коронавируса, который, по заявлениям врачей, не приводит к более тяжелому течению болезни, но значительно повышает скорость распространения инфекции.Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения выпустило предупреждение, согласно которому мер, принимаемых правительствами отдельных государств по сдерживанию пандемии, явно недостаточно. И это при том, что на сегодняшний день в Европе более 230 миллионов человек живут в условиях тех или иных ограничений.Власти Германии считают, что жителям страны придется терпеть ограничения и дальше – смягчать их сейчас неразумно, поскольку сдержать скорость распространения коронавируса на территории ФРГ пока не удалось.По данным федерального института Роберта Коха, на территории страны было зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев заболевания, в результате заражения COVID-19 умерли свыше 37,5 тысяч человек. Только за последние сутки количество заболевших увеличилось почти на 26,5 тысяч человек.В Великобритании за шесть дней рождественских праздников заболело более 1 миллиона человек. Всего же в стране зафиксировано почти 2,9 миллиона заражений и более 78,6 тысяч смертей. Основную надежду в сдерживании пандемии власти Соединенного Королевства возлагают на вакцину AstraZeneca, разработанную Оксфордским университетом, которая уже начала поступать в специально созданные центры вакцинации.Власти Японии приняли решение о введении в стране чрезвычайного положения сроком как минимум на месяц. В то же время, отмечается, что ограничения не будут столь суровыми, как во время весенней волны коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заболели 267 тысяч человек, почти 3,7 тысячи случаев заражения закончились летально. Несмотря на то, что Япония в гораздо меньшей степени пострадала от коронавируса по сравнению со многими странами, медики бьют тревогу: за прошедший день было зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых случаев заболевания, тогда как совсем недавно этот показатель не превышал 1,5 тысячи.Хуже всего дела с коронавирусом обстоят в США: на сегодняшний день в стране выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения COVID-19, а умерло свыше 365 тысяч человек. Власти отдельных штатов и административных единиц вводят собственные ограничения, так, например, в округе Лос-Анджелес все граждане, прибывающие из-за границ Калифорнии, отправляются на 10-дневный карантин.Ближайшей соседке Соединенных Штатов, Канаде, удалось достаточно эффективно сдержать распространение коронавируса на границе: в стране зафиксировано всего 639,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом и 16,6 тысячи смертей. В то же время, по мнению медиков, подобное относительное благополучие может скоро закончится при несоблюдении ограничительных мероприятий. Накануне власти провинции Квебек приняли решение о введении комендантского часа с восьми часов вечера до пяти утра.