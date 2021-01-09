Дистанционная работа уже несколько лет существует в Трудовом кодексе, но использовалась такая форма не очень активно. Все переменилось после введения ограничительных мер. По данным Минтруда за последний год число работающих на удаленке выросло более чем в 100 раз и достигло 3,7 млн человек. Тут же обозначились и пробелы в законах. Трудовой кодекс срочно доработали, и вот что из этого вышло.ЭТО НАДОЛГО ИЛИ НАВСЕГДА?Поправки к Трудовому кодексу предусматривают три режима дистанционной работы. Постоянно - в течение всего срока действия трудового договора. Временно - в течение определенного срока (определяется трудовым договором, коллективным договором или дополнительным соглашением), не превышающего шести месяцев подряд. Либо периодически — когда этапы удаленной работы чередуются с работой в офисе.- Для новых работников составляются трудовые договоры, учитывающие возможность дистанционной работы, а с теми, кто уже в штате, заключается дополнительное соглашение, - рассказала «КП» Наталия Ушакова, вице-президент по социальной политике «Опоры России». - В нем оговариваются основные положения нового трудового режима, например, продолжительность рабочего дня, границы рабочего времени. В этот промежуток работник должен быть готов к выходу на связь с работодателем.Кадровики рекомендуют прописать и каналы связи - чтобы не было ситуации, когда начальник пишет задания на тот ресурс, которым работник не пользуется.МОГУТ ЛИ ОТПРАВИТЬ НА УДАЛЕНКУ БЕЗ СОГЛАСИЯ РАБОТНИКА?Запросто! В законе четко сказано, в каких случаях согласия не требуется. Это катастрофы, аварии на производстве, эпидемии и «другие исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части». Решения о переводе на удаленный режим могут быть приняты органами государственной власти или местного самоуправления.Например, сейчас в ряде регионов приняты местные законы о том, чтобы определенное количество работников (в Москве это 30%) оставалось дома.А когда опасность пройдет стороной, можно будет вернуться на свое рабочее место — оно должно быть сохранено за работником.А ЕСЛИ МНЕ НЕГДЕ ДОМА РАБОТАТЬ?Хорошо, когда у человека все в порядке с жильем. Тогда удаленка для него — это практически отдельный кабинет. А если дети ползают, кошки-собаки носятся, жена посудой гремит? Можно конечно, попросить работодателя снять квартирку для работы. Но не каждый начальник это правильно поймет...Поправки предусмотрели и такую ситуацию. Если на рабочем месте трудиться нельзя и невозможно создать условия для удаленной работы, то это приравнивается к простою по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Оплачивается такое время в размере 2/3 от тарифной ставки или оклада.А КОМПЬЮТЕР ВЫДАДУТ?По закону работодатель должен обеспечить удаленщика необходимым оборудованием. Как правило, речь идет о ноутбуке или компьютере. Если сотрудник готов эксплуатировать собственный компьютер, то работодатель должен установить на него необходимое программное оборудование и дополнительные сервисы, необходимые для работы.Есть в новом законе и такой пункт: «Работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих работнику или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием».Но бежать и требовать компенсаций не стоит. Этот пункт не жесткий. Порядок таких выплат, сроки и размер определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, говорится в поправках. То есть, закон компенсацию предусматривает, но получишь или нет — тут уж как договоришься.ДВА ДНЯ — НЕ ПРОГУЛПожалуй, самое радикальное новшество в дистанционной работе — это трактовка понятия прогул. В традиционных условиях если человек не появлялся на рабочем месте более 4 часов, то это прогул с последующим увольнением. На удаленке подход либеральнее. Нужно целых два дня не отвечать на обращения начальства — и только тогда к нарушителю можно будет применить санкции.Хотя бывают и объективные причины.- Советую взять на вооружение способ, опробованный студентами, которые уже прошли через испытание удаленкой, - говорит Ушакова. - Они фотографировали на мобильные телефоны или делали скрин-шоты сообщений о невозможности доступа к ресурсам. Это может стать оправданием перед руководством, почему работник не выходил на связь. Можно приложить и справку от мобильного оператора об отсутствии связи.ПЛЕД, ДИВАН И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИВ Трудовом кодексе уделяется много внимания охране труда на стационарных рабочих местах. А дома как - кто ответит за технику безопасности на родном диване?- Сам работник и ответит, - говорит Наталия Ушакова. - В поправках к Трудовому кодексу четко говорится, что практически все обязанности работодателя по охране труда не распространяются на тех, кто работает удаленно.Работодатель должен будет только ознакомить удаленщиков с требованиями охраны труда при работе с тем оборудованием, которое он предоставил.НА РАБОТУ — В БИГУДЯХВ офис люди ходят ну если не при параде, то уж во всяком случае хоть как-то «пичепуриваются». А дома — как придется. У кого-то халат и бигуди, у кого-то треники и свежая щетина. А обед с бокалом вина стал для некоторых трудящихся приятным бонусом к удаленке.Но народ в соцсетях волнуется, не начнет ли начальство закручивать гайки. Вдруг, например, обяжет включать камеры на ноутбуках?- В Трудовом кодексе нет такого требования, - успокоила Ушакова. - Хотя тут есть, конечно, противоречие. Закон не запрещает работодателю видеосъемку рабочего процесса. Но запрещает вторжение в личное пространство. Квартира работника на удаленке — это личное пространство или элемент производственного процесса? Видимо, все-таки первое.«Идеально для интеллектуальной работы»Производитель робототехники считает, что удаленный режим будет популярен и после пандемии- У нас на удаленке примерно 70% сотрудников — инженеры, программисты, дизайнеры, - рассказал «КП» руководитель компании Alpha robotics venture Владимир Белый. - В принципе, все, у кого труд не связан с металлом и сборкой, могут работать из дома. Каждому, кому это было нужно, мы раздали рабочие компьютеры или доработали домашние, чтобы можно было подключаться к нашей внутренней платформе, как это делалось бы со стационарного рабочего места. Там можно обмениваться сообщениями, проводить видеоконференции. Кроме того, система позволяет управлять всеми производственными процессами. Например, инженер может из дома проводить испытания робота-пожарного. Запускать его в задымленную квартиру, проходить по комнатам, искать пострадавших и выводить их в безопасное место. А еще система контролирует работу сотрудника. Подсчитывает, сколько времени он провел у компьютера, просто сидел в прострации или проявлял активность, насколько эффективно у него получалось. Подсчитывает KPI - личный вклад в общий успех.По словам предпринимателя, на удаленке у большинства сотрудников результаты выросли, повысилась и эффективность работы компании в целом.- Для интеллектуальной творческой работы удаленный режим — это шаг вперед, - говорит Белый. - Человека ничто не отвлекает, он может сосредоточиться на работе. Проснулся, позавтракал, позанимался спортом — и сделал что-то толковое. Конечно, определенный дискомфорт у части сотрудников присутствует, выросли расходы на электричество и связь, но это компенсируется премиями за хорошие результаты работы.«Меня спрашивают: «А как я буду из дома работать?» - «Да никак, говорю, не работай!»Глава производственной компании рассказал, как не мог набрать людей на удаленку- У нас производственная компания, так что набрать 30% тех, кого без ущерба для дела можно отправить на удаленку, было очень непросто, - рассказал «КП» Юрий Савелов, глава группы «Сириус» (производство спецодежды). - Но, если на государственном уровне принято такое решение, то надо выполнять.Сначала взяли группу риска — тех, кто старше 55 или имеет хронические заболевания. Надо поберечь людей. Потом добавили юристов, бухгалтеров, айтишников, менеджеров — они вполне могут из дома поработать. Но все равно не хватало — пришлось снимать людей с производства и складов. Спрашивают: «А как я буду из дома работать?» - «Да никак, говорю, не работай! Сиди себе дома».Так что думаю, надо дифференцированно подходить, а не всем одинаково 30% устанавливать. У офисной организации можно и 50% сотрудников отправить на удаленку, а у производственной не более 20%.ТОЛЬКО ЦИФРЫУдаленку используют в 51 % компанийГде больше всего:- информационные технологии - 32%- продажи - 31%- бухгалтерия - 30%- управление персоналом - 25%Где лучше работается, в %Дома - 36 %Одинаково - 36%В офисе - 17%Не определились - 11%Готов остаться на удаленке и после пандемии, в %апрель - 19 %октябрь - 37 %декабрь - 41 %Источник: опрос SuperJob