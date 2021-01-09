Жилые комплексы и отели, принадлежащие компаниям Трампа или носящие его имя, стали подвергаться нападениям.Так, фасады и вывески нью-йоркского Trump International Hotel неизвестные облили красной краской, вероятно, намекая на пролившуюся в ходе штурма Капитолия кровь.Полиция Нью-Йорка, подчиняющаяся непримиримому противнику Трампа, мэру города, демократу Биллу де Блазио, была вынуждена взять под усиленную охрану несколько объектов недвижимости, напрямую или косвенно принадлежащие Trump Organization. Это несколько жилых небоскребов (в одном из которых расположена квартира самого Трампа) и отели.Не все они являются собственностью Трампа и его компаний; часть объектов недвижимости когда-то принадлежали или строились Trump Organization, но затем были проданы с условием сохранения имени Трампа на вывесках.Уже став президентом, Трамп сменил в документах место постоянного проживания с Нью-Йорка на Флориду. Он перестал приезжать в Город Большого Яблока из-за сложностей, связанных с усиленной охраной главы государства в густонаселенном городе. Также есть версия, что выбор Трампа пал на Флориду из-за желания снизить налоговую нагрузку, уровень которой в южном штате значительно ниже, чем в Нью-Йорке.