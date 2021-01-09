Порог бедности в России стал выше. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому прожиточный минимум на 2021 г. составит 11 653 руб. на душу населения. По итогам прошлого года этот показатель, по данным Минтруда, равнялся 11301 руб.Что это означает - «черта бедности стала выше»? Это означает, что число людей, находящихся за этой чертой, станет больше. Насколько — сказать пока сложно, официальных данных нет. Но по данным Росстата, в 2020 г. примерно у 20 млн россиян (13,6%) доходы не дотягивали до прожиточного минимума на тот период, когда он составлял 11301 руб. Повышение планки бедности на 352 руб. может добавить еще несколько миллионов бедняков. Например, повышение МРОТ с 12130 руб. (данные на 2020 г.) до 12 792 руб. на 2021 г.) затронет, по оценкам Минтруда, 3,9 млн человек.Изменились и правила, по которым высчитывают прожиточный минимум. Если прежде он определялся по стоимости минимального набора потребительской корзины, то с 2021 г. он будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода по стране. Медианный - это такой «пограничный» доход, когда половина работников получает больше, половина — меньше.По-новому будет вычисляться и МРОТ. Если прежде он устанавливался на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, то теперь тоже привязан к медианной зарплате. Причем расчет по новой методике сделан так, что минимальная зарплата не будет ниже прожиточного минимума, такой акцент делается впервые. Прежде иногда бывало, что работающий человек не дотягивал до порога бедности.И еще одно изменение — теперь прожиточный минимум и МРОТ устанавливаются сразу на год, а не поквартально, как было раньше.Тем, у кого доходы меньше прожиточного минимума, предоставляются различные социальные льготы.Но главный вопрос - отражает ли новая методика объективную картину бедности в стране?- Если мы хотим определить реальную картину бедности, то надо ответить, что такое бедный человек, - прокомментировал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Это тот кому хватает только на необходимое. Питание, достаточное, чтобы обеспечить здоровое существование, одежда и обувь, чтобы не замерзать и не мокнуть в холод и дождь, минимум бытовой техники — холодильник, телевизор, средства коммуникации, кроме того - оплата коммунальных услуг, транспорта. Для современного общества сюда надо отнести и какой-то минимум трат на проведение досуга. Поэтому для реальной оценки бедности нужно учитывать и человеческие потребности в абсолютных цифрах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВступил в силу закон об удаленной работе: на что все сотрудники имеют правоОбъясняем на пальцах, как трудиться в новых условиях, когда офис - на диване (подробнее)