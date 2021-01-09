Внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри и его супруга Меган Маркл в 2018 году были удостоены титулов герцога и герцогини Сассекских. Вместе с новым званием на них возлагалась обязанность посещать все официальные мероприятия и представлять интересы монаршьей семьи.Но в прошлом году супруги удивили весь мир, покинув Букингемский дворец в Лондоне и переехав на постоянное место жительство в Калифорнию.Обустроив свое гнездышко, королевские особы заключили контракт со стриминговой платформой на производство фильмов и с издательством на написание биографической книги. Также Меган Маркл занялась благотворительной деятельностью, которую прервала, выйдя замуж за внука Елизаветы II.Переезд королева не одобрила. И течение целого она года она всячески демонстрировала свое пренебрежительное отношение к Гарри и его семье.Мнения простых британцев разделились: кто-то посчитал поведение герцогов Сассекских наглостью и обвинил их в использовании своего королевского положения ради личного обогащения, которое запрещает протокол. Но были и те, кто понимающе отнесся к их переезду, посчитав, что те не выдержали давления, оказываемое на них королевой.Но в любом случае, и поклонники королевской семьи, и ее критики сходятся во мнении, что глава британского престола может в самое ближайшее время лишить внука всех титулов и оставшихся привилегий.- У королевы очень жесткая позиция в отношении принца Гарри и Меган Маркл, - уверены королевские биографы. – Почти год прошел с их переезда в США, и, поверьте, у королевы лопнуло терпение. Она не намерена и дальше терпеть презрительное отношение к себе и своей семье.Принц Гарри, к слову, уже лишился всех своих военных званий.Но в тоже время критики уверены, что, если даже герцоги Сассекские и лишатся всех титулов, то не будут бедствовать.- Королевские условности при целом ряде обстоятельств для них обременительны, - уверены источники в Букингемском дворце. – Оставаться в монаршьей системе - значит подчиняться тем, кто выше. Поэтому, лишившись титулов, супруги станут свободны в любом своем выборе.