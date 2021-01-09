Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в последние дни 2020 года. Вместо солнечных Мальдив молодожены решили провести медовый месяц на черноморском побережье. 47-летний продюсер совмещает отдых и работу: в новогодние праздники он представил в Сочи свое ледовое шоу «Чемпионы». Теперь, когда спектакли завершились, супруги отправились в горы покататься на лыжах. Вместе с ними на курорт «Роза Хутор» приехал сын Авербуха Мартин. Судя по снимкам, которыми Илья и Лиза делятся в Инстаграме, у 25-летней мачехи сложились теплые отношения с 16-летним пасынком.Звезда «Папиных дочек» опубликовала на своей страничке несколько фотографий, на которых они сняты вдвоем с Мартином на фоне «Роза Хутора».- Мастера позирования в кадре, - пошутила Арзамасова.Подписчики отметили, что Лиза и Мартин выглядят очень счастливыми и жизнерадостными. «Чудесное фото. От него веет каким-то особым теплом и нежностью»; «Обожаю вас за непосредственность. Никакой звездной болезни»; «Здорово, что вы подружились», - пишут они в комментариях.Выяснилось, что Мартин отлично катается на сноуборде. Видео его спуска на доске с горы снял Илья Авербух. Гордый отец продемонстрировал, как его сын уверенно держится на склоне, выполняя различные элементы. А потом опубликовал совместное фото с Мартином на фоне гор.- Счастье - вместе покорять вершины, - подписал снимок продюсер.Мартин – сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой – сейчас живет в загородном доме отца вместе с ним и с Арзамасовой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет. Ранее Авербух упоминал, что Мартина и Лизу объединила любовь ко льду. Несмотря на то, что молодой человек родился в спортивной семье, он никогда не проявлял интереса к фигурному катанию. И так случилось, что именно возлюбленная папы убедила его попробовать кататься.- Лиза не очень любит спорт, но, как я сейчас узнал, она любит мотоспорт. У нее страсть к квадроциклам, мотоциклам, что она творит… Это абсолютно бесстрашный человек. При этом она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов выхода Мартина на лед. Так бережно она его сподвигла, а дальше он уже сам проявил инициативу, - рассказывал продюсер в одном из интервью.С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года. К тому времени звезда «Папиных дочек» и известный фигурист уже жили под одной крышей и, по видимому, подумывали о свадьбе. После новости об их бракосочетании Ирина Лобачева тепло отозвалась о Лизе и поздравила молодоженов, пожелав им счастья. Видимо, бывшая и нынешняя супруги продюсера сумели наладить дружеские отношения.