Вакцинация от коронавируса в Москве идет полным ходом. Но вокруг спасительной прививки возникло много мифов и слухов. Их мы разобрали в эфире радио «КП» с известным доктором Александром Мясниковым.ВАКЦИНАЦИЯ – СТРАШНО ИЛИ НЕТ?Доктор Мясников: Да нет, вакцина - это нормально. Наша вакцина, несмотря на шумиху, вокруг поднятую, работает достаточно хорошо. С непрогнозируемыми побочными явлениями. То, что нам предъявляют там американцы, европейцы, якобы она скороспелая, непроверенная, ну и что? Даже вот та вакцина AstraZeneca работает точно по такому же принципу. Так что можно делать. Другой вопрос - зачем, какая цель? Потому что достичь из вакцины «стадный» иммунитет будет достаточно трудно и долго. Но группы риска, пожилые люди, медики, хронические больные, я считаю, что им надо прививаться.Потому что у молодого риски низкие, и он прививается для того, чтобы создать коллективный иммунитет. А вот у пожилого и больного риски очень серьезные, поэтому я думаю, что да, вполне можно прививаться. Я во всяком случае привился и своим пациентам за 65, либо с хроническими заболеваниями, а также коллегам, я рекомендую.ЕСТЬ ЛИ БЕСПОЛОДИЕ ОТ ВАКЦИНЫ?Доктор Мясников: Про бесплодие от вакцины - это, конечно, сильно сказано. Нет, такие побочные явления не записаны ни в одну вакцину. Мы понимаем, ни одна вакцина не является на сто процентов эффективной и на сто процентов безопасной. Но вот что наш опыт с этой вакциной, что опыт зарубежных стран показывают, что серьезных побочных явлений нет. Обычные побочные явления - температура, озноб, как всегда бывает при некоторых вакцинах - не более того. Может быть, какие-то отдельные могут быть неврологические последствия, но это один на миллион, и будут ли в этой вакцине? Скорее всего, нет. Во всяком случае, она не опаснее, чем другие вакцины, которые давно уже, много лет в нашей практике.МОГУТ ЛИ ЧИПИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРИВИВКУ?Доктор Мясников: Насчет чипа, ну, вы знаете, это очевидная глупость. Мне трудно комментировать, мой интеллект восстает против комментариев насчет чипа. Вы же поймите, ну, кому вы особо нужны? Но для особо одаренных могу сказать, что не надо было затевать вакцинацию чипом - любому человеку делают уколы в течение жизни. На диспансеризации, к примеру. Ну, давно бы уже чипировали. Так что это бред. Не о том думаете. Кто беспокоится о чипах? Люди в 50-60 лет? А сколько жить будете? Вы в какое будущее глядите, что вами будут управлять или что-то там с вам скачивать? Давайте проживем остаток жизни достойно, без истерик про чипы.НУЖНЫ ЛИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?Доктор Мясников: Вы поймите, ограничения никогда никого не останавливали. Я имею в виду болезнь. Вот посмотрите на страны, где были самые строгие ограничения, где были полные локдауны, комендантские часы, полностью на месяца все было закрыто - и что, остановили там ковид? Он идет по-своему. Он идет вверх, потом идет вниз. То, что вот там шаман в бубен бьет - уходи, ковид, мы тебя не любим - это ерунда, детский лепет. Все ограничения - это чтобы приостановить, чтобы не заболели люди разом. С тем, чтобы привести в соответствие возможность коечного фонда, возможность емкость медицинской помощи к поступлению больных. Все.Кто готов, тот может не вводить эти карантины. Чем жестче карантины, тем они показывают, что меньше правительство страны или губернаторы готовы к этому. Чем строже карантин, тем хуже мы были готовы, тем хуже подготовились, потому что вот остаются только эти средневековые методы - давайте все закроем… А где ты раньше был? Где служба перевозки больных? Где больничные койки? Где кадры? Чем ты занимался? Вот в Москве, кстати, сделали хорошо. Москва сегодня один из передовых городов мира. Я, как главный врач, могу четко сказать, абсолютно точно.НУЖНО ЛИ ЗАКРЫВАТЬ ХРАМЫ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ?Доктор Мясников: Я был категорически против, чтобы закрывали храмы на Пасху в ту первую вспышку. Я об этом говорил публично и по телевидению выступал. Я против закрытия храмов в принципе. Что такое закрытие храмов? Вы поймите, храмы никогда не закрывались, это было последнее убежище при войнах, при оккупациях, при нашествиях, при эпидемиях, при погромах, при всем. Храм - это то место, которое не может быть закрыто. Храм - это куда обращаются люди в случае крайней беды. Как и крайней радости. Это последнее прибежище. Если закрыть храм, я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что - что вы хотите сделать? Чтобы ОРЗ не болели? Ну, вы подумайте - ОРЗ - это чихнул и забыл. Вы посмотрите официальные данные. 1,4% смертности. Больше кирпич на голову падает, понимаете. Почему вы тогда не закрываете для инфарктников, для онкологических больных и т.д. и т.д.? Вы понимаете, что тот вред, который несет душам людей закрытие храмов, куда больший, чем заразиться болезнью и почихать две недели. Или даже если будут осложнения. Это недопустимо, это мое твердое мнение. Я не понимаю, почему церковь не стоит жестко на этом?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививки от коронавируса в России: как идет вакцинация и что будет доступно в ближайшем будущем«КП» собрала актуальные данные на начало этого года, заявления чиновников и прогнозы экспертов (подробности).