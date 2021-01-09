Ксения Собчак вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном проводила рождественские каникулы в Санкт-Петербурге. Звездное семейство некоторое время назад вернулось в Москву. Телеведущая показала, как они ехали на \\"Сапсане\\" и что делали.Ксения Собчак разместила в блоге видео, где в кадре Константин Богомолов держит в руках газету \\"Комсомольская правда\\" и с интересом ее читает. Супруга решила поинтересоваться, какая статья так привлекла внимание режиссера: \\"Константин Юрьевич, я вижу, как вы читаете статью про то, как Сталин объявил войну геям. Что вас заинтересовало?\\".Муж удивленно посмотрел на избранницу. \\"Меня в ней заинтересовало, как Сталин объявил войну геям. Я вообще люблю историю. Историю своей страны. И считаю, нам надо ее знать\\", - произнес режиссер.Собчак решила выяснить, считает ли Богомолов \\"Комсомолку\\" лучшей газетой, где можно черпать информацию. Но в этот момент ее вопрос прервал малыш Платон. Он сидел напротив мамы и читал книжку. Но, вероятно, в какой-то момент ребенку стало скучно. \\"Мааам\\", - протяжно позвал он.Ксения отмахнулась: \\"Подожди, Платош\\". И продолжила диалог с Константином.\\"Ксения Анатольевна. Это не суть важно. Почему вы снимаете газету, а не меня?\\", - упрекнул избранницу муж. В этот момент Платон опять затянул: \\"Мааам\\". Причем несколько раз.Но Собчак не реагировала и продолжала снимать Богомолова, который принялся рассуждать: \\"Информацию надо черпать ото всюду. Понимаешь? Иногда журналисты самых прогрессивных изданий черпают информацию от секретных служб. И от олигархов\\".\\"А ты из «Комсомольской правды»?\\", - не унималась Ксения.\\"Да, а я из «Комсомольской правды». Понравилась ли мне статья? Да, она интересно написана, она информативна. В ней много того, чего я не знал\\", - заявил режиссер. После чего Собчак рассмеялась и они продолжили обсуждать еще и статью об НЛО в Воронеже.Впрочем, подписчики так и не смогли узнать, уделила ли Ксения внимание Платону, который был вынужден долгое время ждать маму.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Примерно наказать мерзавцев!\\": как Сталин объявил борьбу \\"голубым\\"87 лет назад в Советском Союзе начали сажать в тюрьму за сексуальные отклонения (подробности)НЛО в Воронеже: Что на самом деле произошло в 1989 году и что сейчас говорят очевидцы«Комсомольская правда» вспоминает один из самых громких в нашей стране случаев встречи с НЛО и инопланетянами, которые, как многие уверены до сих пор, высаживались в Воронеже 30 с лишним лет назад (подробности)