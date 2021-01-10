Каждый Новый год миллионы из нас принимают твердое решение: начать все с чистого листа. Стать более осознанным, подучить языки, повысить свою квалификацию, похудеть, заняться здоровьем... Список можно продолжать и продолжать. К сожалению, ставить галочки «выполнено» в этом списке удается только самым мотивированным. Что делать, если вы не из их числа?Ответ, кажется, очевиден: начинать с малого. Международный бизнес-тренер и мотивационный спикер Синем Гюнель на портале Medium.com делится своими секретами успешной и счастливой жизни. И самый главный секрет: день за днем проходят впустую в каких-то бессмысленных хлопотах и заботах у тех, кто неправильно эти дни начинает. По словам бизнес-тренера, есть 7 утренних привычек, которые задают неправильный настрой на всё оставшееся время. Если их поправить - разрешатся многие проблемы, казавшиеся неподъемными. Причем поправки требуются не такие уж радикальные. Так что попробовать явно стоит. Итак, какие же привычки мешают с самого утра войти в рабочую колею:1. Планировать свой деньНеожиданно? Да. Как удержать в голове десяток дел, задач, не забыть о встречах и дедлайнах? Все организованные мотивированные люди давно уже планируют свои дни, заполняют календари и пишут списки. Зачем отказываться?!Но Синем Гюнель и не призывает забыть о списках - сама она как раз из тех, кто свой график четко составляет в специальном приложении, чтобы электронные напоминания не давали упустить важное.Что изменить: план на сегодня должен быть готов еще вчера с вечера. Тогда, проснувшись, вы уже будете настроены на конкретные дела. И не забудете спросонья что-то очень важное.Не перегружайте свой график, напоминает коуч. На день планируйте не более 3 - 5 задач. Остальное подкинет жизнь. Список из 15 пунктов ничего, кроме чувства вины за не сделанное, не принесет.2. ЖаловатьсяПосле каникул возвращаться к трудовым будням так тяжело! Да и засиделись вчера поздновато, теперь глаза с трудом открываются. Так и тянет пожаловаться самому родному человеку: «Опять в этот гадюшник! Петрова, наверно, за каникулы еще похудела и похорошела, ведьма!»Только эта привычка ведет в тупик, предупреждает госпожа Гюнель: первые жалобы потянут за собой следующие. Всегда найдется повод поныть, если настроение подходящее.Что изменить: каждое утро находите как минимум три повода поблагодарить мироздание. Даже если кажется, что жизнь беспросветна, они есть. Во-первых, вы проснулись, а значит, живы. А если еще и здоровы - вот и второй повод. Рядом с вами лежит любимый человек, или скоро вы выпьете чашку ароматного кофе, или поедете на любимую работу - хорошего немало, если иметь привычку это хорошее замечать.3. Переводить будильник на попозжеДа-да, не принимайте возмущенный вид: вы тоже наверняка делаете это. Кажется, что с утра лишние 15-20 минут сна будут совсем не лишними! Но на самом деле из этих 15 минут 10 вы будете снова засыпать, и звонок через пять минут после погружения в дремоту выдернет вас из нее в самый неподходящий момент. В итоге встанете разбитым и все равно недоспавшим.Что изменить: нормальное количество сна, говорят физиологи - залог здоровья, в том числе и ментального. Выспавшийся человек лучше мыслит и принимает более правильные решения. Так что старайтесь ложиться во столько, чтобы спать нужное вам количество времени. Обычно врачи говорят, что взрослому относительно здоровому человеку нужно около 7 - 8 часов сна. Но все-таки строгой нормы здесь нет, все индивидуально.Ну а если вы не можете себя по утрам контролировать, рассказывает Синем Гюнель, ставьте будильник в противоположном углу комнаты или даже в гостиной. Есть специальные приложения для смартфонов, выключающие противное треньканье, только когда хозяин будильника дойдет, например, до ванной и сфотографирует раковину - мол, я точно встал! Сама бизнес-тренер пользуется будильником, имитирующим рассвет.4. Сразу приступать к работеОсобенно это актуально для тех, кто уже пять раз перевел будильник и теперь вскочил в последний момент, и вынужден без завтрака и душа бежать на службу или в хоум-офисе включаться в онлайн-конференцию прямо в пижаме.Казалось бы, утреннее время потрачено на себя. Но нет. Встаешь разбитый, на адреналине, нарушаешь все физиологические циклы, пропустив завтрак - в итоге портится здоровье, на работе куча огрехов из-за сумбура, царящего в голове.Что изменить: просыпайтесь не в последний момент. А так, чтобы у вас было хотя бы полчаса на себя - неспешно позавтракать, позаниматься йогой или сделать зарядку, переброситься с близкими несколькими теплыми фразами. Каждый выберет для себя то, что ему ближе. Неспешное позитивное начало дня дает ощущение крепкого тыла, твердой опоры. И с таким базовым ощущением мира дневные заботы кажутся вполне посильными.5. Принимать слишком много решений после просыпанияЧем так сложно утреннее время? За какой-то час-полтора нам нужно решить сразу массу мелких задач: выбрать, что готовить на завтрак, в чем идти на работу, какой помадой краситься, какую сумку захватить, на чем быстрее доехать и т. п. А мы еще все-таки не полностью включились, организм просыпается постепенно. В результате «зависаем» на таких несложных действиях, принимаем неверные решения, а что-то и вообще упускаем. И самое важное время дня проводим в суете.Что изменить: все, что можно, решаем накануне, советует Синем Гюнель. Выкладываем одежду, подходящие к ней аксессуары (заодно приводим все в порядок, если надо). Продумываем завтрак и достаем из морозилки нужные ингредиенты. А кто-то и вовсе закладывает продукты в мультиварку и включает отложенный старт. Подготавливаем необходимые документы, чтобы не забыть медстраховку или паспорт, собираясь на важную встречу. И т. п. Меньше решений утром - меньше суетливости и больше времени на себя.6. Проверять за завтраком соцсетиКазалось бы, это хороший способ подзарядиться - просмотреть личные сообщения, отчеты Петрова и Васечкиной из отпуска. Но нырнул туда на пять минут, а вынырнул через полчаса с ощущением, что собственная жизнь не так прекрасна, как у соседа. И пусть это всего лишь морок инстаграмной картинки, драгоценное утреннее время убито на бессмысленные, по большей части, лытдыбры.Что изменить: психологи советуют отводить серфингу по социальным сетям строго ограниченное время (час-полтора) в середине дня, до или после обеда. С проверки электронной почты начинайте рабочий день. А личное время оставьте для личных дел.Коуч Гюнель завела себе специальный аккаунт в пинтересте, куда складывает мотивирующие картинки и высказывания. Утром проверяет только его и подпитывается энергией для свершений.7. Загружаться углеводамиЗавтрак многих - бутерброд или булка с чаем, хлопья в молоке. Ну или в лучшем варианте - каша. Увы, все это - углеводы. Они очень быстро усваиваются, вызывают резкий скачок сахара в крови, и спустя очень короткое время мы чувствуем зверский голод. Все мысли - только о еде! Какие уж тут бизнес-решения...Что изменить: тренер советует питаться правильно. А по мнению врачей-эндокринологов, в правильном завтраке должно быть всего понемножку: и углеводы (энергия для мозга), и жиры, и белки (расходный материал для мышц).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвенадцать дел, которые на самом деле сделают вас богачеГрамотно составляем финансовый план на 2021 год (подробности)