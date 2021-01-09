У Петра Порошенко - своя Украина: реконструирована и обновлена конфетная фабрика \\"Рошен\\", а возле этого предприятия все идеально выглядит, построен пешеходный мост и даже остановка теперь так и называется \\"Рошен\\".Возле фабрики залит небольшой каток в центре которого установлена елка. На этом катке Порошенко даже сделал альтернативное новогоднее видеообращение к нации. И при этом поднял цену на знаменитый торт «киевский» до 290 гривен (около 750 рублей). Фабрика иллюминирует, искрит, а напротив расположен огромный продуктовый рынок Демеевский, где на грязных прилавках, сбитых ящиках и просто на асфальте - торгуют овощами, картошкой, луком, семечками, сухофруктами. Бабки вынесли собственные груши, яблоки, тыквы, пустые банки трехлитровые, домашних кур и уток на продажу. Все это на контрасте, если соединить две картинки в одну, напоминает средневековый сюжет, в котором феодалы празднуют отдельно – чернь отдельно. Неравенство в Киеве стало еще более выпуклым и резким.Зато возле посольства Израиля в рождественский вечер украинские националисты потребовали покаяния евреев за Голодомор. Видите ли посол Израиля посмел осудить традиционный бандеровский марш, который в Киеве снова прошел 1 января. Ну осудил и осудил, а националисты все равно как ходили с факелами, так и будут ходить...Мой покойный отец, в прошлом - советский инженер, получил за свой многолетний труд Орден трудового Красного знамени. Я не смогла взять этот орден с собой на память, потому что у меня могли бы его найти и наказать, как того мальчишку, который гулял по Львову в шапке с красной звездой, которую купил по неосторожности, а на него тут же донесли. Так вот, миллионы людей, которые получили награды советского образца и такой орден, они должны свои медали и ордена закопать, выкинуть на помойку, сдать на металлолом? Я думаю про этого парнишку, который купил эту шапку со звездой по наивной неосторожности и которому грозит теперь 5 лет тюрьмы. Закон о декоммунизации отменить никто не посмел, но при этом за нацистскую символику тут никому ничего не угрожает.Уже не только во Львове, но и в Киеве щеголяют в нацистской форме, устраивают фотосессии, гуляя на свадьбах, причем все это совершенно безнаказанно. А закон о декоммунизации приняли, к слову, сами бывшие коммунисты. Только сами они что-то не отсидели за свое прошлое согласно своим же новым законам, а ворвались во властную верхушку Украины.- Что ж вы народ-то обманули и тарифы повышаете на 100 процентов? - гневно интересуются украинцы у властей, перекрывая дороги. А оказывается президент вообще на тарифы никак повлиять не может. Это олигархи, эти плохие дяди виноваты в ограблении простых украинцев.А вот что власти могут — так это ввести в Киеве сразу после праздников полный локдаун. Продавщица будки с хлебом, неприветливая женщина, которая говорила со мной только на мове, вдруг перешла на хороший южный русский. И на мой вопрос: \\"Не переболела ли?\\" - ответила утвердительно. После чего пришлось выслушать ее рассказ про то, как она была на кислороде, а муж в реанимации 11 дней. Женщина пожаловалась, что стоило им это копеечку. Но добрые люди помогли, потому что лечили бесплатно в больнице только три дня, а потом все лекарства кончились и пришлось покупать за свой счет кислород. Экс-министр здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун тем временем сбежала из страны, не закончив реформу медицины. Выжившие шлют американской санитарке проклятья. Вот и эта продавщица хлеба - тоже.А тем временем киевляне покупают туалетную бумагу, памперсы, мешки для мусора, шампуни. Локдаун обещают длинным: с 8–го по 24–е января.Наши кассирши в маркете устроили демарш и говорят на русском. Вечером, к одной прицепился покупатель и начал девушку учить, чтоб обслуживала на мове.- На мое место не хотите? А то у нас вакансий полно. Все увольняются. Работать некому, - дерзко ответила девушка.Мужик собрал свой увесистый кулёк с бутылками алкоголя и ушел, ни проронив больше ни слова.И все- таки Украину невозможно оторвать от России. Это все равно, что взять у человека и вырвать печень. Здесь еще есть огромная, большая русская Украина, которая жива, дышит, не славит Бандеру. И это не только Донбасс. Многие семьи в Киеве отметили Новый год по московскому времени (на час раньше), слушая бой Курантов. Словно в знак протеста всему происходящему вокруг. А в большинстве дворов в этот миг громыхнул настоящий, обнадеживающий душу салют.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаписки киевлянки: Деда Мороза записали в угнетали украинского народа! А продавцы в магазинах боятся говорить по-русскиУкраинцев испортил языковый вопрос (подробности)