На днях в Фейсбуке полыхнуло такое зарево, что можно было прикуривать. На улице Александра и Зои Космодемьянских открылась шаурмячная Stal’in Doner. С портретом вождя на вывеске, с продавцом-киргизом в костюме НКВДшника и с пятью видами шаурмы. В том числе «Сталинской» с двойным мясом, от Берии с соусом ткемали.Светлолицые граждане тут же подняли хайп и гвалт. Само собой, приводили в пример просвещенную Европу, где «почему-то не ставят Гитлер-бургерных». Спрашивали, не из застенков ли Лубянки мясо и писали стихи:Кум докушал огурец,Застонал, как раненый:Оказался наш отецШаурмой с баранинойХозяин шаурмячной, недавно омосквиченный оренбуржец Станислав Вольтман, радостно комментировал происходящее. Мол, и доход заведения вырос вдвое, и реклама бесплатная. И нечего нас Гитлером стращать, в Европе Гитлер запрещен, а у нас Сталин, по счастью, нет.Поругивая предприимчивого шаурманщика, на посленовогоднем безрыбье к заведению потянулись блогеры, журналисты, негодующие и - заодно - желающие попробовать.И мы тоже потянулись.У метро имени революционера Войкова старушка продает пучки замерзшей петрушки по 15 рублей. Путь к донеру неблизкий. Да и место не самое прекрасное. Забегаловок с шаурмой здесь понатыкано в каждой сталинке.До дома номер 35 по улице Зои и Александра Космодемьянских добираюсь вконец оледеневшим. Здание знаковое: одна из последних сталинок в Москве. В народе называется «Семиэтажкой», по легенде на этом месте когда-то то ли жила, то ли училась Зоя Космодемьянская. (Толком никто не помнит).Знаковое святоместо определяю издалека по народным флуктуациям. Все так, как писали в соцсетях. Портрет вождя, слоган «Жить стало лучше, жить стало веселей» и длинная надпись «Иосиф Виссарионович предлагает отведать» вдоль прилавка.Кстати, помимо шаурмы Сталинской и «от Берии» в лавчонке есть и «Хрущевский» вариант. Но не с кукурузиной, что было бы логично, а почему-то из сыра.Недоработочка.Любопытствующие ходят и фотографируют.Особенно выделяется длинноносая женщина с в пуховике наподобие стеганого одеяла. Женщина кружит возле донера и стримит на камеру.Продавец - уже не киргизский мальчонка, какового запечатлели в соцетях, а вполне себе европейской внешности дяденька в энкавэдэшной форме бодро продает шаурму гражданам в очереди.- Очень вкусная шаурма, - сообщает блондинка без шапки. - Я в этом доме живу, специально за ней вышла.Мнения людей и зевак по поводу названия расходятся. Женщина лет шестидесяти говорит, что ей, в принципе, все равно. Есть же пирожное «Наполеон», почему бы не быть шаурма «Сталин». Молодые люди сообщают, что идея прикольная.- Да помидором в их витрину запустить надо, - рекомендует старичок в красной куртке. - Или побить. Витрины эти.Старичок стоит на безопасном расстоянии, курит бычок прямо на улице и смотрит на толпу осуждающе.- Как говорят местные жители, в доме живут большие тараканы, поэтому не исключено, - вещает красными губами стримерша в стеганом одеяле.- Женщина, вот только ерунду тут не надо говорить, а! - перебивает вещание покупательница. - Если в голове у тебя тараканы, то не надо на людей наговаривать.Продавец Станислав Вольтман (а сегодня за прилавком он с собственной персоной) подтверждает, что тараканов в доме нет. На вопрос, много ли неадекватов - пожимает плечами.Ну так, продавцу моему кидали угрозы, хотя он-то тут причем. На одного неадекватного десять позитивных приходится.Грамотно пользуясь вниманием прессы, Станислав рассказывает, что Сталина он очень уважает, не насмехается, не восхваляет, просто всегда интересовался историей и этой личностью.Тем временем, подсчитав количество народу у точки, я обнаруживаю, что их как раз десять. Жди неадеквата. Лихо долго ждать не приходится. Пока я греюсь в кавказском магазине по соседству (прилавки в магазине полупустые), едва не пропускаю интересное. В шесть часов вечера в шаурмячную приходит самая настоящая полиция! Перебрасываются фразами со Станиславом, после чего продавец, с изменившимся лицом, снимает форму с погонами, убирает соусы, гасит свет. Полицейские уводят предпринимателя в опорный пункт, расположенный в соседнем доме. Станислав почему-то идет хромая и всем видом показывает, что сейчас умрет.В окошечке донера сиротинится на противне лопатка с куском мяса. Из урны морщатся лица Сталина на смятых бумажных обертках.- Жить стало веселей, - сочувственно цокает вставной челюстью старичок, который предлагал бросить помидор и рассказывает то ли быль, то ли анекдот про то, как в советские времена директора завода посадили за то, что к юбилею Ленина он выпустил серию мочалок «По ленинским местам».Четверо полицейских выносят из опорного пункта стремянку и складную алюминиевую лестницу. Деловито прислоняют все это к стене \\"Сталин донер\\".- Неужели снимать будете! - ахают зеваки.Полицейские многозначительно молчат. Что-то пишут в документах, делают снимки на телефон, деловито расхаживают туда-сюда вдоль торговой точки.Восточный продавец из магазина, в котором я грелся, выступает толмачом. По его словам выходит, что торговую точку закрыли за неправильную вывеску:Сказали - имени не должно быть. «Мясо» - можно, «Продукты» - можно, а «Сталин» - нельзя.Зеваки из тех, кто только что говорил о том, что Сталин на улице - это очень плохо - тут же начинают возмущаться.- Вы не имеете права так делать, - обращается стримерша к полицейскому. - Если у него вывеска согласована, то нельзя просто так взять и снять.Историк Михаил Коробко тут же советует восточному продавцу связаться с хозяином шаурмячной и переименовать заведение в С. Таллин. (По словам Коробко, под буквой «С» может скрываться, например «Старый»).Старичок, который орал, что надо побить витрины, интересуется у служителя правопорядка, можно ли забрать Сталина с собой, когда вывеску снимут.- Зачем вам, - удивляется полицейский.- На огород поставлю, - отвечает старик.Забыв про холод, собравшиеся ждут, что же будет. Восторженные блогеры пишут сенсацию, что сейчас на их глазах вывеску будут снимать. Однако после часа ожидания все разочарованно выдыхают. Лестницу уносят назад. Милиционеры расходятся.- Передумали, - грустит окоченевший старикан, надеявшийся на Сталина.Милиционеры не отвечают.На следующий день, позвонив Станиславу, я узнаю, что все закончилось благополучно.- Мы не закрылись, мы работаем, приходите. Вывеску снимать тоже не будут, - в голосе продавца звучит уверенность в завтрашнем дне. - Приходите, сами увидите.Но я не прихожу. В Москве холодно. Оттепель не скоро.КСТАТИПаразитирование на больных точках нашей истории - очень распространенный маркетинговый ход.В Петербурге успешно функционирует кафе Yagoda, явно намекающее на Генриха Ягоду, всемогущего главу НКВД и создателя Гулага. Понятное дело, создатели кафе связь с человеком-Ягодой всячески отрицают.- Во Львове очень популярен ресторан Крыивка. На входе боец в форме УПА с немецким автоматом спрашивает пароль, интересуется, есть ли среди гостей москали и грозится побить в случае, если москали окажутся среди пришедших. Как отмечают сами львовцы, они по таким дорогим местам не ходят, а в ресторан стремятся попасть сами туристы из России, чтобы получить соответствующие ощущения.В Грузинском Тбилиси находится музей «Советской оккупации», куда местные тоже не ходят, зато ходят чтобы пообижаться на неблагодарных грузин выходцы из Советского Союза.Поляки превратили в аттракцион лагерь смерти лагерь Освенцим. Теперь туда ведет дорогостоящий входной билет, а внутри бывшего лагеря расположены рестораны, входящие в десятку лучших.В Москве для желающих поностальгировать полно чебуречных «СССР» и «Советская»В 2009 году в столице открылась было шашлычная «Антисоветская». Заведение стояло в историческом месте напротив гостиницы «Советская», поэтому хозяева остроумно обыграли название. Заведение долго не просуществовало. Под напором тогдашнего префекта Северного округа хозяин был вынужден сменить вывеску.В 2006 г. в Мумбае открылось кафе под названием \\"Гитлеровский крест», на входе в которое красовались свастика и портрет лидера нацистов. Правда, после протестов местных евреев кафе быстро закрыли.МЕЖДУ ПРОЧИМНе дают вождю покоя и в Санкт-Петербурге. Вслед за сталинским донером скандал в соцсетях вызвал спектакль Валерия Фокина \\"Рождение Сталина\\", премьера которого назначена в Александринском театре 16 января. Согласно афише, в основе сценической композиции лежат исторические материалы и фрагменты из произведения Достоевского \\"Бесы\\". Как рассказали \\"КП\\" инсайдеры, консультантом Фокина по сталинским вопросам выступил Николай Сванидзе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладелец шаурмячной имени Сталина в Москве: Я не являюсь его фанатом и вовсе не воспеваю эту фигуру27-летний бизнесмен Станислав Вольтман дал интервью kp.ru (подробности)