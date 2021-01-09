-...Владимир Николаевич, 20 января - инаугурация вновь избранного президента США - Байдена. У Трампа эта церемония потянула на 200 миллионов долларов.- Да.- Сейчас будет поменьше - там, - пандемия же - отказались от парада, заменили его виртуальной версией...- Я в курсе.- Вот хотел узнать, для сравнения - а у нас, когда президенты вступают в должность, много денег расходуется из бюджета?- Я тебе не могу сказать, потому что мы никогда этим делом не занимались. Потому что - какие там затраты-то у нас в основном? За что? За то, чтобы, как говорится, стулья расставить?- Так у нас же - все, кто участвует в инаугурации, стоят в парадных залах Большого Кремлевского Дворца - и стульев не надо.- Ну, вот. А приглашаются на инаугурацию кто? Ну, главы регионов...- За свой счёт.- ...Погоди, Саш... У них командировочные на поездки в Москву заложены в местных бюджетах.- А так, чтобы тратить деньги гигантские - у нас такого нет.- Ну, конечно. В США - там торжества у Капитолия, банкеты... А у нас, после того, как президент принимает присягу и выступает с речью, его потом приветствует Кремлевский полк - и на этом все.- Никаких банкетов - ничего у нас не проводится.- Ничего...Ну, у нас, единственное - ещё начали медали чеканить - памятные, в честь инаугурации.- Ну, сколько на это денег уходит? Там - копейки.- А вы в США никогда не были на инаугурации президентов?- А они не приглашают. Хочешь - покупай билет, и, если у тебя есть виза - поезжай. Стой там на площади - и все.- У нас однажды Павел Павлович Бородин поехал на инаугурацию по приглашению...- Да! Павел Павлович! Ему кто-то подсунул этот билет - Бородин мне его показывал. Я ему говорил, куда его «засунуть»... Вот.Он взял - поехал. А его там - под белы рученьки. Посидел немножко...СПРАВКА «КП»19 января 2001 года в Нью-Йорском аэропорту имени Кеннеди был задержан и отправлен в Бруклинскую тюрьму госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин. Таким образом правоохранительные структуры США выполнили судебное поручение прокуратуры Швейцарии по так называемому \\"делу Мабетекса». (Бородин тогда был приглашен в США членом финансового комитета избирательной кампании \\"Джордж Буш - победитель - 2000\\", членом комитета по инаугурации нового президента Джеймсом Зенга - в качестве «почетного гостя». )- Владимир Николаевич! А я вот про себя думаю: а нужна ли там такая инаугурация - после такой, мягко говоря, странной избирательной кампании, после недавних трагических события у Капитолия?- Саш, понимаешь... Ну, зачем мы будем рассуждать за них? Пускай они сами подумают после таких случаев. У них за всю историю не было того, чтобы у Капитолия били окна, брали его штурмом. Чтобы они полицейских гоняли.Давай теперь посмотрим, что будет дальше там - с их демократией.- А вы в своих книгах по протоколу никогда не использовали американский опыт?- Нет, никогда. А мне у них нечему и поучиться. Они ещё учились у меня... А когда к ним обращались наши бывшие советские республики - вот чтобы к вам приехать, там проконсультироваться. А им говорили: у вас под боком вон там Шевченко сидит - езжайте к нему, он вас проконсультирует.- Это кто - американцы говорили?- Да, американцы. Да и они сами прислушивались (речь о службе протокола.- А.Г.) - начиная от Рейгана, и заканчивая Бушем, Клинтоном - с которым мне пришлось поработать.У меня были с ним нормальные отношения, я даже мог сказать, с чем я не согласен. Мог и знаком показать: типа, вас ждут давно.- Кому - Клинтону показать?- Ну, как Клинтону! Да вот так подсказать: давай, давай, давай быстрее! А почему - нет? Если он идёт по залу, разгуливает - с чашкой кофе - налево, направо... А его ждут!- Ну, я понял.- Подгонял - что делать?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамРазбираемся в последствиях захвата Капитолия (подробности)