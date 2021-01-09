В октябре 2018 года у актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева родилась дочь Мила Чернышева. Фото двухлетней малышки - большая редкость в соцсетях. Потому поклонники постоянно интересуются у старшей дочери звезды сериала \\"Моя прекрасная няня\\" Анны, как растет девочка и что с ней происходит.24-летняя Анна Заворотнюк рассказала о том, как поживает ее звездная мама Анастасия Заворотнюк и что происходит с малышкой Милой Чернышевой. Два года назад актрисе диагностировали опухоль головного мозга. С того момента поклонники в соцсетях постоянно спрашивают девушку, как ее мама и интересуются самочувствием двухлетней Милы Чернышевой.Анна заверила, что часто играет с сестренкой. \\"У нее все прекрасно. Растет маленькая принцесса\\", - поделилась девушка.Что касается мамы, то и здесь она была откровенна: \\"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим\\".Напомним, Анастасия Заворотнюк в настоящее время борется с раком мозга. И все это время рядом с тяжелобольной звездой находится ее третий муж Петр Чернышев. В октябре 2018 года Заворотнюк родила от Чернышева дочь Милу. О рождении малышки супруги объявили в марте 2019 года. После того, как была обнародована радостную новость, многие в тусовке заговорили о том, что девочку звездам родила суррогатная мама.Когда Мила появилась на свет, Заворотнюк было 48 лет лет. Никто и никогда актрису не видел беременной. Звезда сериала \\"Моя прекрасная няня\\" объясняла это тем, что скрывала свое интересное положение. Мол, в последние месяцы перед родами не выходила в свет и прекратила съемки во всех проектах. \\"Кто -то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать\\", - рассказывал kp.ru коллега Анастасии, пожелавший остаться инкогнито.В свою очередь, актриса Анастасия Макеева в интервью Вячеставу Манучарову поведала о том, что задумывалась о суррогатном материнство и привела в пример Заворотнюк. \\"Думала о сурмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет - так будет\\", - сообщила звезда сериала \\"Гардемарины IV\\".