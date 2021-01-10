Кажется, подобный проект в эфире Первого канала мы уже видели. Но талантов в России много не бывает — поэтому в новом шоу «Я почти знаменит» мы увидим очередную плеяду детей и взрослых с неординарными способностями.Чем это будет отличаться от условной «Минуты славы»? Ну, во-первых, вести проект поручили Сергею Минаеву.Тому самому зажигательному шоумену, исполнявшему в свое время «Макарену» и недавно блеснувшему в пятом сезоне программы «Три аккорда». Артист, в свое время легко затыкавший за пояс Дмитрия Нагиева, заслужил легитимное возвращение.Во-вторых, судейский состав тоже довольно свежий. И, можно сказать, экспортированный из шоу «Ледниковый период» — у седьмого сезона проекта были отличные рейтинги, поэтому весьма логичным смотрится появление Алексея Ягудина и Николая Цискаридзе среди арбитров проекта «Я почти знаменит». Пару мужчинам составит Жанна Бадоева, ведущая шоу «Жизнь других».В-третьих, судя по анонсам, телепроект предполагает активное вовлечение обычно инертных судей в процесс съемки. Так, Алексей Ягудин катается на крошечном велосипеде, ходит на ходулях, отжимается на гвоздях и балансирует, стоя на фигурке лошади.- Я всю жизнь просидел в холодильнике! - причитает арбитр, намекая на бесконечные тренировки на льду. - Дайте мне в тепле хоть чем-то позаниматься.Николай Цискаридзе, носивший всю карьеру на руках женщин, впервые в жизни сам испытает, что это такое. Одна из силачек проекта поприседает с бывшим премьером Большого театра на плечах.Согласно формату проекта, «известные люди» смогут обучиться «необычайным трюкам». Участвовать в шоу будут и взрослые, и дети: балансирование на стуле, стоящем на камне, фокусы с огнем и — далеко не полный список умений и рекордов, которые продемонстрируют гости за 60 секунд отведенного на выступление времени.К примеру, девятилетний атлет Леша Киселев из Свердловской области отжался в стойке на руках более 70 раз. Парень — знатный чемпион, который занимается спортивной гимнастикой и отжимается...пять тысяч раз! Его последний официальный рекорд: подъем прямых ног на перекладине 1200 раз.А Жалсып Манзыров из Бурятии расколол кулаками 59 хребтовых костей крупнорогатого скота за 1 минуту.Еще один представитель Бурятии, силач Рафаэль Кулиев, поставил два мировых рекорда — поднял пальцем гирю весом 54 кило, а потом, стоя на гвоздях, поднял штангу весом в 160 килограммов за счет двух пальцев на правой и левой руке.Семья лучников из Красноярска, Евгений Горковка (участник шоу «Удивительные люди») с дочкой Софией, показали чудеса меткости и стрельбы на скорость.А блогер Михаил Иванов показал, как можно выплевывать воду стаканами, перед этим не набирая ее в рот.«Я почти знаменит», с 17 января по воскресеньям, 17.30