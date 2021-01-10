Максим Матвеев – мастер преображения: ради съемок в кино и ролей в театре он уже не раз менял внешность. То похудеет вдвое, то отрастит длинные волосы, то, наоборот, побреется наголо. Но таким мы артиста еще не видели. Супруг Лизы Боярской настолько радикально сменил имидж, что поклонники с трудом его узнали. Максим очень коротко постригся – до едва заметного «ежика» - и покрасил волосы в розовый цвет. Результатом Матвеев поделился в Инстаграме.- Пора на отдых... Очевидно – пора, - иронично подписал 38-летний Максим свою фотографию.Новый облик оказался настолько необычным, что подписчики вынуждены были согласиться с артистом. «Ой-ой!... срррочно отдыхать!)», «Нас ждет, что-то очень сильно интересное», «Красивый мужчина, мужчина красивый..», «Безумно талантливый», «Неожиданно... Но классно!», «До чего же талантлив, невозможно красив! Эпатаж непонятен!», «Берегите себя, больше отдыхайте», - пишут они в комментариях.Пока неизвестно, как на новый имидж своего мужа отреагировала Лиза Боярская. А тем более, что о преображении зятя думает его тесть Михаил Боярский. Тем более, что Михаил Сергеевич всегда был достаточно консервативен в плане внешнего вида и лишь недавно начал появляться на публике без своей знаменитой шляпы в стиле Д’Артаньяна.Три года назад Максим уже поразил публику своим преображением: тогда он сильно похудел. Сбросить вес актер решил ради новой роли.- Начал для себя, а получилось для роли в театре Олега Табакова в спектакле «Кинастон», - рассказывал тогда Матвеев.По словам Максима, он втянулся в процесс, когда понял, что его персонаж должен быть более подтянутым - Матвеев играл актера шекспировского театра, исполняющего на сцене женские роли.- Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости, - признался Максим.Актер тогда придерживался специальной системы питания: он отказался от мяса и ел только рыбу. Кроме того, Матвеев серьезно увлекся йогой и много занимался силовыми нагрузками в тренажерном зале.