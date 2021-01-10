Твиттер заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа. Таким образом руководство соцсети выразило свой протест относительно событий, разыгравшихся на Капитолийском холме в Вашингтоне.«Сообщения Дональда Трампа – это нарушение нашей политики гражданской целостности», - объяснили свое решение представители Твиттера.Одной из первых позлорадствовала на этот счет бывший кандидат от Демократической партии, главный оппонент Трампа на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.- Наконец-то прикрыли самый мощный инструмент Трампа, - прокомментировала Клинтон.И после этого вновь опубликовала свой твит, написанный в 2016 году, когда она просила своего соперника-республиканца «удалить свой аккаунт».- В жизни все сбывается, - добавила мадам экс-госсекретарь.Радостной реакцией на недопуск Трампа к Твиттеру была и у большинства голливудских звезд.- Спасибо, Твиттер! – кратко написал в своих соцсетях актер Марк Руффало.Его коллега, актриса Бетт Мидлер тоже не осталась равнодушной и сообщила, что безмерно рада этой новости.- Знаете, почему больше нет официальных сообщений из Белого дома? – спросила у своих подписчиков актриса Иветт Николь Браун. – Потому что аккаунт Трампа заблокировали… навсегда!- Твиттер окончательно забанил Трампа! - написал актер Саша Барон Коэн. - Мы сделали это вместе!Но были и те, кто обрушился с критикой на представителей соцсетей.- Просто заблокируйте всех нас, всех, кто поддерживает величайшего президента в истории, - высказал свое мнение актер Антонио Сабато. – Полный абсурд поступать так низко!