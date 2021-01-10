Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, в течение ближайших нескольких лет на территории страны в рамках проекта по созданию культурных кластеров будет построен ряд культурных учреждений.В их число входит и культурно-музейный комплекс в Севастополе, включающий оперный театр, созданием которого занимается австрийский архитектор с мировым именем Вольф Прикс.На счету Прикса - уникальные здания Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, музей BMW в Мюнхене, музей во Франции, ряд проектов в США, Китае и других странах.Проекты Прикса отличаются сложностью и необычностью форм, а самого архитектора называют одним из главных идеологов нового направления – деконструктивизма.По понятным причинам строительство уникального комплекса в Крыму не могло пройти мимо внимания украинских деятелей. Они начали звонить во все колокола и напоминать о санкциях в отношении любых компаний, ведущих деятельность на территории российского полуострова. Прокуратура никому не известной Автономной Республики Крым (находящаяся в Киеве) даже открыла уголовное производство в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, владельцем которого является Прикс.В Еврокомиссии заявили, что держат деятельность Coop Himmelb(l)au под контролем.«Любая деятельность компаний или организаций из стран ЕС в Крыму и Севастополе не должна нарушать запретов, предусмотренных санкционными предписаниями», – заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.В МИД Австрии сказали, что знают о деятельности архитектурного бюро. Сам же архитектор считает, что культурные объекты вообще и их создание в частности не должны иметь никакого отношения ни к политике, ни к санкциям.