Под занавес своего пребывания на посту госсекретаря США Майк Помпео дал большое интервью агентству Bloomberg, рассказав о победах и поражениях администрации Дональда Трампа на международной арене.О России речь практически не заходила, лишь в контексте последней крупной кибератаки на почти 200 американских ведомств и крупнейших корпораций.Хакерский взлом, который якобы произошел в конце декабря прошлого года, Помпео назвал российской спецоперацией. Но честно обмолвился, что ФБР обнаружили концы, ведущие в Северную Корею, Иран и Китай.Также о России он упомянул, говоря о конфликте на юго-востоке Украины, признав главное - Вашингтон не добился значительного прогресса на этом направлении. Но уверенно заявил, что США делали исключительно то, что полезно для украинского народа.В число «полезных» для украинцев вещей Помпео включил попытки блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», поставки Киеву летального оружия (хотя прошла президентская администрация США отказывалась это делать).- Мы делали для них правильные вещи, в том числе, пытались реализовать потенциал украинских властей, чтобы они могли защитить себя от угрозы, исходящей от России - как военной и энергетической, так и информационной. Мы предприняли все это, но конфликт на востоке Украины так и остался. Мы не добились прогресса, как и европейские партнеры, действующие дипломатическим путем. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса. – сказал Помпео, переложив ответственность на следующую администрацию. - Многие украинские чиновники возлагают большие надежды на новоизбранного президента Джо Байдена, который может переключить свое внимание на украинское направление.Американист Александр Домрин уверен, что Байден продолжит использовать Киев как инструмент давления на Москву.- Нет никаких иллюзий, что администрация Байдена, да и вся Демпартия, решит пересмотреть свое отношение к Украине. Если какая-то стратегия сработала, да еще и успешно, то американцы в редких случаях решат ее менять. Если Украину можно было использовать, как таран против России, то почему же от этого отказывать?! Причем Байден, как куратор украинского направления в бытность президентства Барака Обамы, вряд ли станет менять свое отношение по этому вопросу, - отметил в разговоре с «КП» политолог. - Несмотря на то, что при Трампе Украине поставляли летальное оружие, к ней относились скорее негативно, как к чемодану без ручки. Поэтому неудивительно, что сейчас в Киеве очень много надежд питают по отношению к Байдену. Кто-то даже надеется, что его приход может спровоцировать начало боевых действий на юго-востоке страны.