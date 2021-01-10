В семье Алексея Панина большое горе. Умерла его мама Татьяна Власова. Женщина скончалась в Москве 5 января. В настоящее время известный своими скандальными выходками артист всеми силами пытается добраться до российской столицы из Испании, где с недавнего времени постоянно проживает.Татьяна Власова много лет работала редактором издательства \\"Наука\\". Она во всем поддерживала своего сына Алексея Панина. Именно она заставила отпрыска поступить в ГИТИС. Правда, он его так и не окончил. За вздорный нрав и поведение звезду кино выгоняли из вуза аж три раза. А потом он и сам ушел.В последнее время 43-летний Алексей Панин жил в Испании. Он вместе с дочкой Нюсей поселился в маленьком городке Торревьеха в провинции Аликанте.Мама до пандемии часто навещала его и внучку. Сейчас актер пытается вылететь в Москву на похороны. Одной из первых о горе звезды фильмов \\"Жмурки\\" и \\"Звезда\\" узнала певица Лолита. \\"Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша - замечательный сын!\\", - цитирует вокалистку Дни.Ру.Напомним, в августе 2020 года Панин получил вид на жительство в Испании. \\"Я даже по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!\\", - делился актер.Алексей также говорил, что хочет увезти свою дочь подальше от русских людей и от советского менталитета. \\"Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди\\", - заявил он. По словам актера, для идеальной жизни ему необходима маленькая квартира, деньги для того, чтобы прокормить семью и заплатить за коммунальные услуги, и велосипед для поездок. \\"Хочу, как все нормальные европейцы, жить и радоваться жизни\\", - добавил артист.Алексей часто эпатирует публику. То он позирует на фотокамеру, находясь на нудистском пляже, то делает признание о своей бисексуальности. В октябре 2016 года в эфире передачи Леонида Закошанского и вовсе продемонстрировали ролик, на котором мужчина, похожий на Панина, совершает ужасные действия с собакой. Выпуск назывался \\"Панин и собака\\". Актер заявил, что в кадре не он.