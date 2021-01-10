За проезд по платным дорогам без транспондера и предоплаты все равно придется платить. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях были внесены в прошлом году и вступили в силу 10 января. Теперь проезд любого участка \\"платника\\" без оплаты будет грозить серьезным штрафом. Рассказываем о штрафах за неоплаченный проезд по платной дороге.Водителей легковых авто по данным \\"работающих в автоматическом режиме специальных технических средств с функциями фото и видео записи\\" будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей, а грузовиков и автобусов - на 5,5 тысяч рублей. Дела о таких административных правонарушениях будут рассматривать не в ГИБДД, а в Ространснадзоре.В Ространснадзоре пояснили, что если автомобилист не внес предоплату на транспондер или при въезде на платный участок трассы, то проезд можно будут оплатить в течение 5 дней после поездки. Именно через 5 дней сотрудники Ространснадзора будут выносить решение о назначении штрафа. Но все будет гуманно: оплатить проезд дадут возможность даже после вынесения такого постановления. В течении 20 дней можно оплатить проезд и таким образом аннулировать наказание.Однако, если водитель не отреагирует на постановление в течении двух месяцев, то материалы передадут в суд, а приставы спишут средства со счета водителя или организации, которая владеет транспортным средством.По мнению законодателей такая система штрафов послужит развитию безбарьерной системы \\"Свободный поток\\" на платных трассах. Водители смогут оплачивать свой проезд в любое удобное для них время, а не ждать когда перед капотом поднимется шлагбаум.