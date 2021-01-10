Недавние предновогодние хлопоты заставили нас вспомнить о том, какой была подготовка к празднику в советское время. Я активно участвовал в снабжении семьи продуктами, потому что в условиях дефицита товаров это была весьма непростая задача, в решении которой очень часто задействовали детей. Дефицитные продукты часто \\"выкидывали\\" в продажу в рабочее время, когда все взрослые были на работе.Мне придется объяснить значение термина \\"выкинули\\", т.к. современная молодежь может неправильно его понять. \\"Выкинуть в продажу\\" означало поступление в продажу дефицита. Почему говорили \\"выкинуть\\"? Наверное, потому, что это было как некое \\"природное явление\\" - выброс некого вещества в атмосферу, вместо постоянного наличия на прилавке советских магазинов. Также можно объяснить использование слова \\"выкинуть\\" еще и тем, что для советского человека купить дефицитный товар по государственной цене в магазине, а не по цене в три - пять раз дороже на рынке - это было почти что \\"задаром\\". А для тружеников советской торговли выставить дефицит в свободную продажу, а не продать в три - пять раз дороже \\"из-под полы\\" - это все равно, что выкинуть. Кстати, выражение \\"продать из-под полы\\" современной молодежи тоже нужно объяснять. Это когда вы покупаете дефицитный товар у знакомого продавца или завмага, который этот товар не выставил на витрину, а заранее спрятал «под полу» - в подсобку, под прилавок, и т.д.\\"Выбрасывали\\" дефицит в продажу, как правило, не утром или вечером, а в середине дня. Соответственно, купить могли либо дети или пенсионеры, либо неработающие домохозяйки (таких было очень мало). В советских фильмах периода застоя нередко встречается ситуация, когда героиня отпрашивается с работы, потому что \\"в универмаге \\"выкинули\\" финские сапоги\\".Что же было дефицитом в СССР? Да практически всё!Важно помнить, что советская эпоха - это не только и не столько относительно - я подчеркиваю: ОТНОСИТЕЛЬНО - благополучная эпоха Леонида Ильича Брежнева, но это и голодные 1920-е годы ульянова-ленина (сознательно пишу с маленькой буквы), когда не то, что колбасы не было в свободной продаже, но даже хлеб - по карточкам и в мизерном количестве на одного едока. Это и Голодомор 1932-33 годов, когда коммунисты голодом довели людей до того, что некоторые стали людоедами - эпоха \\"эффективного менеджера\\" джугашвили-\\"сталина\\".Но я расскажу тут об эпохе, которую застал лично - это как раз брежневский застой, потом \\"андроповщина\\" и перестройка Горбачёва.Так вот, в этот период – т.е. с 1966 по 1991 годы - ДЕФИЦИТОМ БЫЛИ: КОЛБАСА, СЫР, МЯСО, МЯСОПРОДУКТЫ, КОПЧЕНОСТИ, КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ И В ЗЕРНАХ, НОРМАЛЬНЫЙ (Т.Е. ИНДИЙСКИЙ ИЛИ ЦЕЙЛОНСКИЙ) ЧАЙ, ШОКОЛАД, ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, НЕКОТОРЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СВЕЖИЕ (НЕ ГНИЛЫЕ) ОВОЩИ И ФРУКТЫ.К примеру, в относительно благополучном Ташкенте, который называли \\"городом хлебным\\", всего перечисленного в постоянной свободной продаже ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕНЕ не было с 1974-го года. Продукты из этого перечня могли \\"выбросить\\" в продажу под Новый год, к 7-му ноября (годовщине Октябрьского коммунистического переворота 1917 года, в результате которого всё перечисленное и стало дефицитом), к 1-му мая, 8-му марта. Соответственно, чтобы все это купить, люди вынуждены были по два-три-четыре часа давиться в очередях, со скандалами и даже драками.Поэтому советские люди старались к праздникам запастись дефицитной едой заранее. Отсюда и \\"забитые холодильники\\". Согласитесь, если вы можете всё, что угодно, купить в любой день и любое время в любом магазине, как сегодня, зачем \\"забивать\\" холодильник, если у вас не многодетная семья? А советские люди хранили дефицитные продукты месяцами, придумывая различные ухищрения, чтобы продлить их \\"жизнь\\", т.е. чтобы не сгнили и не протухли. Например, когда палка копченой колбасы покрывалась «зеленью», т.е. «немножечко плесневела», каждая хозяйка знала, что ее нужно протереть тряпочкой, смоченной растительным маслом.Кстати, как я уже сказал, Ташкент был относительно благополучным - у нас были в свободной продаже куриные яйца, сливочное масло, вареная колбаса (правда, вонючая). При общении с жителями других регионов я узнал, что мы - везунчики, потому что, к примеру, на Урале и в Сибири во многих городах и яйца, и масло, и молоко были дефицитом. Вот, недавно, в командировке в Красноярском крае узнал, что там люди вставали в 7 утра, чтобы купить хлеб. Не встал в 7 утра – потом хлеба уже нет.Конечно, тут были исключения и другого рода. Например, все в Советском Союзе знали, что многое из того, что было дефицитом в любом советском городе, часто можно было купить в Москве или Ленинграде – отстояв небольшую очередь или даже без очереди. Например, свободно в Москве продавалось мясо, точнее, то, что подразумевалось под этим словом в СССР. Это совсем не то, что сейчас. Сейчас мясо – это мясо без костей. В СССР – мясо – это кости с элементами мяса.Заметьте - говоря о дефиците, я перечисляю довольно банальную линейку продуктов: колбасы, мясо, сыр и т.д. О деликатесах речи нет. И, конечно, не потому, что деликатесы продавались свободно. Деликатесов в свободной продаже не было вообще и никогда - т.е. даже к праздникам не \\"выбрасывали\\". Красную и черную икру, крабов, шпроты, оливки, копчености я увидел в продаже только после развала СССР.Заметьте - в разговоре о дефиците я еще не коснулся промтоваров. Но об этом - в другой раз.Если пытаться выразить в цифрах, насколько сегодня жить лучше, чем в СССР - то примерно в 100 (сто) раз.