В программе Наили Аскер-Заде на телеканале Россия-24 президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на самые острые вопросы о взаимоотношениях с соседями и о своей стране.- То, что Запад не признал выборы — вам мешает?- Абсолютно не мешает, что Запад не признает итоги наших выборов. На Западе разное отношение. Кто-то признает, кто-то нет. Не очень это приятно — если искренне совсем уж говорить.- Вы общались с Тихановской, ее называли домохозяйкой?- Я никогда в жизни не называл ее домохозяйкой. Это вы в России говорили, что любая домохозяйка может высказаться. Я категорически против этих рассуждений. Я не знаю, какая она хозяйка, какая она домохозяйка.- Чей она голос?- Это голос людей, которые за ней стоят. Финансируют, определяют, направляют. У нас единое мнение по этому поводу, у россиян и белоруссов. Американцами создан центр под Варшавой. Там свыше ста человек и оттуда дергают за ниточки кукловоды. Не хочу о ней говорить плохо. Но Светлана не способная сформулировать даже элементарную мысль, и облачить ее в какую то форму. Все это обрабатывается и продвигается ей с чужих рук.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Александр Лукашенко: На Володю Зеленского зла не держу, с презрением на него бы не смотрелПрезидент Белоруссии рассказал об отношениях с украинским коллегой (подробнее)