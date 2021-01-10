Вспоминая контакты в Минске по урегулированию на Донбассе, лидер Белоруссии в интервью Наиле Аскер-заде на России-24 выразил сомнение, что переговоры продолжатся в его стране.- Шесть лет назад в Минске прошла первая из встреч по конфликту на Донбассе- Когда была ночная встреча лидеров по Минскому формату, они как то так сели все… Им в одном месте предложили, они как то по другому... Я Путину пододвинул кресло, но они все там уселись так. Ангела с Олландом вместе, Порошенко где-то сбоку, и Путин здесь. Я им сало сюда приносил кушать — они кофе все ночь пили. Хотя предлагали все. И самогон. Но ели только сало. И пили только кофе.- Смогут ли лидеры вновь встретится в Минске?- Не знаю. Мы же теперь не демократическое государство. Баба с возу, коню легче — не нравится. Они и в Париже могут собираться. А рискнут приехать в «не демократическую Белоруссию» — это только на пользу пойдет.- Вы сами самогон пьете?- Самогон или водку? Ни то, ни другое - в силу особенностей организма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь. Я не пьющий практически. Но пью в двух случаях. Когда мы собираемся, президенты — тогда приходится немного выпить.. И второй случай, когда в женском коллективе — тоже не можешь святым казаться.. А в общем я крепкие напитки пить не могу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Лукашенко о Светлане Тихановской: Не знаю, какая она хозяйка или домохозяйка, но мысль она сформулировать не можетПрезидент Белоруссии дал интервью Наиле Аскер-заде (подробнее)