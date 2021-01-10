Российские предприятия автопрома работают без остановки, чтобы обеспечить спрос соотечественников на новые автомобили, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.- Как правило, в январе предприятия уходили в простой, в основном шла реализация складских остатков прошлого года. Сейчас предприятия работают без остановки, - отметил министр во время делового завтрака в «Российской газете».Причиной усиленной работы автопрома стало резкое восстановление спроса на новые автомобили в стране. Их продажи растут три месяца подряд. Возникли даже опасения, что к весне автодилерам будет нечего продавать, поскольку заводы не успевают произвести столько машин. Однако Мантуров заявил, что автозаводы справятся с этим вызовов. «Они долго ждали восстановления спроса», - сказал глава Минпромторга РФ.Денис Мантуров также отметил, что по итогам 2020 года Россия вышла на четвертое место в Европе по продажам легковых автомобилей, опередив Италию и уступая лишь Германии, Франции и Великобритании.Тем временем, аналитическое агентство «Автостат» выяснило средний срок владения новым автомобилем в России (до первой перепродажи) – он составил чуть менее 5 лет (58 месяцев). При этом премиальные авто уходят на вторичный рынок еще раньше – через 49 месяцев после покупки в автосалоне.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРосстат: вся сфера услуг в минусе, за исключением ритуальных контор и курьерских сервисовА лучшим месяцем для бизнеса с начала пандемии был сентябрь (подробнее)