Американский журналист Эндрю Крамер давно работает в нашей стране и успел глубоко изучить многие российские реалии. Старается писать о нас объективно, но в основном настроен по-американски критично. Тем удивительнее стало его решение привиться российской антиковидной вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи.«Снежным январским утром я пришел в московскую поликлинику № 5, заполнил небольшую анкету, в которой указал отсутствие у меня тяжелых заболеваний и негативных аллергических реакций, - сообщил в «Нью-Йорк таймс» Крамер. - Медсестра сделала мне быстрый укол и попросила подождать полчаса в коридоре - вдруг проявится побочный эффект. Но его, к счастью, так и не случилось».Корреспондент напомнил, что «Спутник V» был получен еще в августе, «и русские заявили, что первыми достигли этого успеха, точно так же, как несколько десятилетий назад запустили первый спутник в космос». Правда, по его словам, западные исследователи всячески высмеивали этот «прорыв», но на то были скорее политические причины. Скептицизм был вызван в основном быстрой регистрацией новой вакцины, а не ее составом и качеством. Эндрю Крамер признает, что, как и западные аналоги, «Спутник V» в девяти случаях из десяти гарантирует защиту человека от поражения коронавирусом.«Русские производители сравнивают свою вакцину с автоматом Калашникова: она проста в производстве и эффективна в действии. После вакцинации у меня не было головной боли или повышенной температуры», - пишет он.Корреспондент обратил внимание на то, что «Спутник V» уже поставляется в Белоруссию, Аргентину и другие государства, поэтому о любых серьезных последствиях этой прививки уже давно стало бы известно. А также отмечает еще один несомненный плюс российской вакцины: «она доступна, и прививки в медучреждениях организованы четко, без накладок, в отличие от других государств».Отметим, что, несмотря на определенный скепсис в некоторых странах, первая российская вакцина уверенно шагает по миру. Ее производят в Южной Корее и Казахстане, стартовала вакцинация в Белоруссии. Миллионы доз закупили Мексика, Аргентина, Боливия, Сербия, Венесуэла, Узбекистан. Оформляют все документы для начала поставок в Бразилию, Индию, ОАЭ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоктор Мясников развеял слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививкуИзвестный врач в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)