Выяснилось, что исполнители, веселившие гостей на новогодней вечеринке, устроенной Дональдом и Меланией Трамп, выступали, нарушая ограничительные меры, которые были введены из-за COVID-19.Одной из первых за свое поведение извинилась американская певица Терри Нанн. Она рассказала, что во время своего пребывания во Флориде, где также выступали Ванилла Айс, Тейлор Дэйн, была шокирована отсутствием ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией.«В моем контракте говорилось о мероприятии, полностью защищенном от COVID-19, - опубликовала запись в соцсетях Терри Нанн. - К сожалению, во время концерта и всего действия о безопасности ничего не напоминало. Почти все были без масок и не соблюдали социальную дистанцию».Тем не менее Нанн вместе с коллегами оказалась в центре скандала – их обвинили в том, что они пренебрегают ограничительными мерами в период мировой пандемии.«Я шокирована тем, что власти Флорида и менеджмент клуба Мар-а-Лаго не обращают внимания на пандемию, и, если бы я знала, то никогда бы не приняла в этом участия, - продолжает певица. - Выполнив свои договорные обязательства, я покинула мероприятие, как можно быстрее».Буквально на следующий день Терри Нанн сдала тест на COVID-19. Он оказался отрицательным.Но поклонники обвинили не только Нанн, но и группу Berlin, с которой она иногда выступала. Соучредитель коллектива Дэвид Даймонд тут же сообщил, что выступление Нанн было сольным, музыканты группы в шоу не участвовали.Чета Трампов в этом году в Мар-а-Лаго Новый год не праздновала. Буквально за день до приезда действующий президент США изменил свои планы и остался в Вашингтоне.