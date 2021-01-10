О том, куда он намерен потратить все свои деньги, Илон Маск во всеуслышание объявил еще несколько лет назад, задолго до того, как стал самым богатым человеком на планете. Напомним, что в начале января благодаря росту акций компании Tesla Маск опередил Джефа Безоса в рейтинге Bloomberg Billionaires, теперь его капитал превышает 200 миллиардов долларов.Но еще в 2018 году в своем “Твиттере” Маск писал: “Зачем мне деньги? Причина не в том, что вы думаете. У меня очень мало времени на отдых. Поэтому у меня нет домов для отпуска, яхт или чего-то подобного. Около половины моих денег предназначено для решения проблем на Земле, а половина - на помощь в создании самодостаточного города на Марсе, чтобы обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя”.В соответствии с этой доктриной Маск в прошлом году продал три дорогостоящих объекта недвижимости, включая поместье, принадлежавшее ранее голливудскому актеру и режиссеру Джину Уйалдеру. Но это вовсе не значит, что Илон с семейством пойдет с сумой по миру.Во-первых, недвижимости у него не так уж и много, ее общая стоимость оценивается в 100 миллионов долларов. Во-вторых, свой главный актив - акции компаний Tesla, Space X, Neuralink и The Boring Company Маск продавать не собирается. А в-третьих, Маск никогда бы не стал бы акулой бизнеса, если бы не умел экономить и зарабатывать. Продажа недвижимости отчасти объясняется переездом Маска из Калифорнии в Техас, где строится новая гигафабрика Tesla и собирают любимое детище миллиардера - ракеты Starship для полетов на Марс. Причина переезда не только в том, чтобы лично контролировать работу предприятий, но и конфликт с властями Калифорнии. По мнению Маска, они испортили деловой климат в штате. Множество компаний уже покинули Калифорнию из-за высоких налогов и дорогостоящей аренды, теперь переезжает и штаб-квартира Tesla. Последней каплей стало решение властей закрыть весной автомобильный завод Маска из-за коронавируса. Илон пытался добиться, чтобы его фабрику признали жизненно важным производством, но получил отказ.С переездом в Техас миллиардер сможет прилично сэкономить на налогах. А дом для семьи (в мае прошлого года у него родился пятый ребенок) миллиардер планирует снимать в аренду.