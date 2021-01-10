Ну а что ещё делать во время пандемии? Большинство музеев закрыто. Концерты отменяются. В кинотеатрах сплошь попкорновые ленты. Да и контактировать лишний раз с людьми неохота.Поэтому берем телефон, скачиваем бесплатное приложение «Узнай Москву» и выбирай любой пеший маршрут. От местечек для всех влюбленных до адресов героев войны 1812 года. В качестве экскурсовода работает навигатор, который ведет вас по зимней улице, попутно описывая тот или иной дом.Кстати, не забудьте взять с собой устройство для подзарядки мобильника, потому как на морозе техника издыхает раз в пять быстрее.ТАЙНА ШЕПЧУЩИХ КОЛОННЯ, как любитель всякой чертовщинки, выбрал маршрут «Москва мистическая». Он начинается на станции метро «Маяковская», которая, как известно, во время войны использовалась как бомбоубежище. Но не этот факт делает ее таинственной. А то, как она оформлена. Знаменитые стальные дуги, которые тянутся между платформами вдоль и поперек, таят в себе несколько чудес. И одно из них я даже проверил на себе. А именно - трюк с монеткой. Нужно взять медный пятачок и запустить ее вдоль арки. Тот, словно примагниченный, обогнет всю дугу, и приземлится у подножия колонны ровнёхонько с другой стороны. Только экспериментируйте там, где нет народа. Чтобы никого не задеть. У меня получилось.Есть еще одно поверье. Якобы если в такую изогнутую дугу шептать слова (какую-нибудь тайну), то человек, вставший у соседней колонны (к которой ведет эта дуга), будет их слышать. Тут уже надо вдвоем проверять. И чтобы на станции была гробовая тишина. Кстати, по одной из версий (тоже мистических) эти самые дуги сделаны из ребер первого дирижабля, летавшего над Москвой. И они же, тоже по слухам, усиливают звуки классической музыки, звучащей над станцией.А там у нас... Поднимаемся на эскалаторе. Театр Сатиры. Сад «Аквариум». И магия Булгакова, которая их объединяет. Не буду вскрывать все карты, а то вам неинтересно будет. Скажу только, что в этом здании восседал финдиректор Варьете Римский и в одно из окон его кабинета на втором этаже (справа) влетала ведьма Гелла.Вообще любопытно (и удобно) слушать историю того или иного места (аудиогид в приложении тоже есть) и в случае необходимости ставить аудиорассказ на паузу. С живым экскурсоводом это сложнее. Например, диктор вещает:«В саду находится фонтан «Апполон». Что интересно, на фризе арки на втором плане - две фигуры ангелов - белого и черного...»Останавливаем. И идём искать ангелов.Вообще сад «Аквариум» был меккой творческой интеллигенции. Ресторанчики, заезжие оркестранты, публика, гуляющая до утра. Здесь очень любил бывать Чехов. Вероятно, наблюдал за нравами, чтобы потом отразить их в своих рассказах.«Не обходилось в саду без организации популярных чемпионатов по борьбе с участием русских богатырей, - продолжает аудиогид, - таких, как Поддубный, Заикин. И другие. Запускались и бывшие тогда новинкой гигантские воздушные шары, на которых желающие могли совершить воздушное путешествие без гарантии счастливого финала и с неизвестным местом приземления».Одним словом, экстрим.302 БИСДальше сам Бог велел заглянуть в Булгаковский дом (или сам черт, не знаю). И проникнуться мистической атмосферой, которая возникает здесь сама собой.Черный кот, сидящий под машиной, уже не кажется обыкновенным ушастым чудиком, глазеющим на Большую Садовую. В нем узнается очаровательный герой «Мастера и Маргариты» (кот Бегемот), который обожал чистый спирт и утверждал, что Достоевский бессмертен.В квартире номер 50 сейчас музей-квартира Булгакова. Писатель прожил в ней почти три года.Рот от удивления открывается уже в подъезде, который исписан напрочь хулиганами - хлеще, чем цоевская стена на Арбате. Есть и мат, и цитаты Гегеля, и стишки, и афоризмы, и карикатуры. И, конечно, великие высказывания булгаковских героев.«Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!»Пока поднимешься к квартире, начитаешься такого, что голова кругом.Я толкнул знаменитую дверь. И увидел бидончик с Аннушкиным маслом. К счастью, целый. Не опрокинутый.Сделал несколько шагов. И вдруг услышал за спиной строгий голос:- Вы к кому, молодой человек?Можете посмеяться, но стало жутко. А вдруг там Коровьев?!Но нет. Это оказался смотритель музея-квартиры, ничуть не похожий на булгаковских персонажей. Интеллигентное, чуть замученное лицо. Модные джинсы. Толстовка.- Музей закрыт до середины января. Приходите после пятнадцатого числа…В этом доме жилых квартир уже нет. Сплошь офисы и мастерские художников. В другом крыле - культурный центр «Булгаковский дом». Туда даже билет покупать не надо. И погреться можно. Внутри - выставочный зал, театр, кафе, фотостудия, а также электронная экспозиция, содержащая более 500 фотографий и документов, связанных с жизнью Булгакова.ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ - В ЧАС ПРОХЛАДНОГО ЗАКАТАДальше - Патриаршие пруды. Без них «Москва мистическая» вряд ли когда-нибудь обойдется. И не только потому, что Булгаков вписал это место в свой роман. Достаточно копнуть немного глубже. И не в литературу, а в историю.На этом участке, если не знали, когда-то было болото. Очень давно. И паслись на нем козы, которые раньше ассоциировались в народе с чертом. Потому и место имело дурную славу. Якобы нет ничего проще, чем сгинуть на Козьем болоте. Как восклицал Крамаров, «нечистая!» Позже в 17 веке патриарх Иоаким лично освятил эту местность, однако она еще долго пользовалась дурной славой.Зато сейчас. Попробуйте купить здесь квартирку. Элитнейший район. Хотя летом многие местные жители по возможности бегут отсюда в загородные дома. Потому как молодежь достает. Гуляют ночь напролет, шумят. О чем мы неоднократно писали.Кстати, если пойдете на экскурсию с детьми, прихватите ледянки. Там, рядом с бывшим рестораном, сейчас образовалась горка, которая пользуется популярностью не только у детворы, но и у родителей.Ну и дальше, почти конечная точка - дом Гоголя (Никитский бульвар, 7а). В нем Николай Васильевич прожил четыре года. Посмотреть экспозицию сейчас тоже нельзя, откроются после 15 января.Зато погулять во дворике можно.Включаем аудиогид:«Фигура Николая Гоголя окружена ореолом мистики. «Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадает меня совершенно», - писал он сам о себе. Гоголь жил здесь и творил до рокового 1852 года, когда заболел. Врачи разводили руками - они не находили явного заболевания, а писатель худел и слабел с каждым днем. Он не выходил из своей спальни и говорил, что скоро умрет. Через некоторое время мрачное пророчество сбылось - писателя не стало. Он умер в своем доме, который позднее стал музеем его имени».Именно в этом доме Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Интересно, но здесь на соседних улицах установлено сразу два памятника писателю. Во дворе дома-музея (скульптор - Николай Андреев) и на Гоголевском бульваре (скульптор - Николай Томский). Тоже как-то странно, но факт. О них в приложении «Узнай Москву» также много интересных фактов.Только давайте дальше сами.Я уже околел как цуцик. Побегу к метро «Арбатская». И домой.