Все плюсы и минусы голландского новичка «Спартака»Московский «Спартак» близок к подписанию голландского опорного полузащитника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Об интересе красно-белых к 25-летнему полузащитнику сообщали нидерландские СМИ. Теперь информацию о договорённости клуба и игрока подтвердил и директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сразу нескольким российским изданиям. Судя по всему, переход Хендрикса в «Спартак» - вопрос почти решённый. Окончательно все точки над «i» расставит медосмотр футболиста в Италии.«Комсомолка» решила выяснить, зачем Хендрикс «Спартаку» и познакомиться с футболистом поближе. Все плюсы и минусы перехода пока ещё полузащитника ПСВ в стан красно-белых.Проблемная позиция и идеальный ценникБрешь в опорной зоне «Спартака» окончательно была пробита в последней игре красно-белых первой части сезона против «Зенита». После летней трансферной кампании у «Спартака» осталась одна не решённая задача - найти опорного полузащитника. Алекс Крал, который сейчас закрывает эту позицию, не является чистым опорником, Наиль Умяров пока не может похвастать достаточных опытом. На этом, пожалуй, всё. Номинальные опорники у «Спартака» закончились.Трансфер Хендрикса позиционно смотрится вполне логично, но большие вопросы возникают именно по кандидатуре голландца. 6-го февраля Йорриту исполнится 26 лет, это трансфер явно не на перспективу. Зато приятно удивляют другие цифры: по предварительным данным, трансфер полузащитника оценивается всего в 500 тысяч Евро. Сайт Трансфермаркт оценивает игрока в 4 миллиона, но благодаря истекающему контракту с ПСВ, «Спартак» может здорово сбить цену.Личные условия для футболиста тоже довольно скромные по меркам чемпионата России - Хендриксу готовы предложить 1,2 - 1,4 миллиона Евро в год. Кстати, сам футболист в этом плане тоже идёт на повышение: в Нидерландах он получал меньше. Агентские выплаты за футболиста могут составить всё те же 500 тысяч Евро.В игровом плане «Спартак» тоже попал в яблочко. Хендрикс - разрушитель. Цепкий футболист оборонительного плана. Он гораздо более похож на опорника, чем тот же Крал. У голландца есть опыт игры в обороне. Более того, в этом сезоне он периодически выходил на позиции левого защитника. Отличный вариант для ротации безальтернативного Айртона. А главное, тот самый первый пас, которого так не хватает «Спартаку» и Кралу в частности, у Хендрикса есть.Недостаток игрового времени и сильное падение стоимостиНаверное, главный минус нового приобретения «Спартака» - Йоррит Хендрикс в последние годы не являлся игроком основного состава. Из основы его вытеснил Ибраим Сангаре, которым, кстати, ранее интересовался «Спартак». Что до самого Хендрикса: достаточно долгое время он считался очень перспективным футболистом. Как только возраст перестал позволять считать его таковым, Йоррит стал рядовым игроком скамейки запасных.Регресс виден и на ценнике Хендрикса: за последние годы стоимость футболиста упала с 10 до 4 миллионов Евро по данным Трансфермаркт. Самое большое разочарование вызывает лёгкость, с которой ПСВ отпускает игрока. Похоже, в Хендрикса в Нидерландах совсем не верят. Стоит ли верить в него «Спартаку»? Большой вопрос, на который можно будет ответить только после того, как футболист выйдет на поле в красно-белой футболке.Если оценивать приобретение Хендрикса, как игрока на скамейку, тогда не совсем становится понятно, зачем «Спартаку» нужен очередной легионер - конкурент Умярову.Спасает и оправдывает приобретение Хендрикса только системный интерес к Алексу Кралу из АПЛ. Вероятность, что Крал уйдёт в ближайшие несколько трансферных окон высока. Это спартаковский актив, на котором можно неплохо заработать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПланы клубов РПЛ: избавится ли «Спартак» от Кокорина, продаст ли «Ростов» Норманна, а «Зенит» - АзмунаТрансферные истории, за которыми стоит следить этой зимой (подробности)