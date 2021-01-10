«ОТКАЗ ОТ «СПУТНИКА V\\" БЕЗУМЕН!»Cразу два скандала разразились на Украине после объявленного в стране жесткого двухнедельного локдауна (карантина) с 8 по 24 января. Видимо, психика у людей, десятый месяц живущих в режиме коронавирусной осады, уже не выдерживает напряжения.Тем более, что украинские власти продолжают упорствовать в недопущении вакцины от коронавируса из России по политическим причинам. А вожделенную вакцину из Евросоюза или из США Украине присылать не спешат. Запад еще сам не привился. Ему не до Украины. Вот нервы у людей и сдают.Сначала председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко выступил с хлесткими откровениями на своей странице в Facebook:«Очередное вранье Степанова (глава Минздрава Украины, - ред.), Радуцкого (глава комитета по здравоохранению Верховной Рады, - ред.), Ляшко (главный санврач Украины, - ред.), Жумадилова (глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины», - ред.) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! На Украине при диагностике COVID-19 в 90% случаев используются тест-системы российского производства!», - раскрыл Кравченко нелицеприятную для киевских небожителей правду.При этом, подчеркнул он, российские тест-системы применяются на Украине не только в частной, но и в бюджетной сфере.«Согласно украинским законам, и вакцины, и диагностикумы (тест-системы, - ред.) являются медицинскими иммунобиологическими препаратами. Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя», - возмутился глава Национальной медицинской палаты.Как напомнил Кравченко, Всемирная организация здравоохранения уже включила российскую вакцину \\"Спутник V\\" в список используемых в чрезвычайной ситуации. А пандемия — и есть чрезвычайная ситуация. Тем более, что \\"Спутник V\\" - векторная вакцина, а «векторные технологии самые изученные, продвинутые и самые безопасные! По эффективности они стоят на первом месте, - считает Кравченко. - Если же учесть, что российская вакцина двухкомпонентная (делается 2 укола, - ред.), то, конечно, она сейчас занимает первое место\\".Украинский специалист отметил, что такая же технология использована американской компанией Johnson & Johnson и китайской Cansino. Не говоря уже о европейской AstraZeneca, которая планирует выпускать совместную с российской вакцину. И пошла на этот шаг во многом потому, что \\"Спутник V\\" показал более высокую эффективность и безопасность, чем ее собственная разработка.\\"Отказ от вакцины \\"Спутник V\\" безумен, потому что РФ и Центр Гамалеи единственные в мире, кто готов на трансфер технологий, чтобы могли наладить самостоятельное производство (вакцины, - ред.) на территории Украины, - привел наконец, пожалуй, главный аргумент Кравченко. - Для всех остальных стран это заработок, коммерция. Ну, и для нашего жулья, которое сидит в Верховной Раде\\".Получается, киевские власти доводят свой народ до исступления и морят полным локдауном, лишь бы не признать, что быстро и дешево исправить положение на Украине может только вакцина из России. И в Харькове уже готовы наладить ее производство. Но для «слуги народа» Зеленского это равносильно политическому самоубийству. Да и посольство США, и селюки-бандеровцы не велят.А между тем почти все (90% же!) тестов на коронавирус на Украине все равно из России. Но это замалчивается.Россия готова спасти Украину от пандемии, но она — враг и агрессор.А США поставляют Украине только оружие, а не вакцину и тест-системы. Но Америка — светоч мира и добра.Как все это вместе украинская пропаганда умудряется вбить в головы людей — поразительная загадка.«ЗАБОТА О СВОЕЙ Ж***»Но и это еще не все. Скандал номер два.Киевские журналисты опубликовали информацию, что украинская элита тайно от народа сделала себе прививки, заплатив за это хорошие деньги.Как пишет зам. главного редактора «Страна.ua» Светлана Крюкова, «группа предприимчивых умельцев под патронатом влиятельных политиков ввезла в Украину партию вакцин и начала прививать богатых бизнесменов и политиков за 3 тысячи евро (при себестоимости 15 евро).»«С завтрашнего дня возвращаются ток-шоу и новостные эфиры. Эта тема станет номер один, - надеется украинская журналистка. - А по итогу приведёт к отставкам целой группы лиц, как бы они сейчас не упирались и не замалчивали тему.Вот, например, представьте, что вы - депутат Радуцкий, глава профильного комитета Рады. Главный в парламенте по вопросам вакцин и медобеспечения страны в период карантина, - продолжает Крюкова (кстати, где-то фамилию Радуцкого мы уже слышали — не его ли обвинил во вранье глава Национальной медпалаты Кравченко в самом начале этой публикации? - ред.) - И вот вас, Радуцкого, обвиняют в том, что вы работаете дилером среди VIP-ов и распространяете нелегальную вакцину. Злословят, что даже премьера Шмыгаля укололи. Чтобы сделали вы после таких обвинений, будь это клевета? Я бы съела издание, порочащее мое имя, закусала бы их до мышей... Как СБУ могло пропустить открытие центра тайной вакцинации в центре Киева, где кололись богатые и знаменитые нашей страны.Список уколовшихся это вообще хороший тест на ощущение страны под собой. У них оно напрочь отсутствует. Они плевать хотели на страну, на людей, миссию, пафосное слово - мораль. Они просто заботятся о своей ж***. Пример для понимания? Премьер Израиля уже обеспечил свою страну вакцинами, 17 раз связался с президентом Файзер. А наш знаете что? 17 раз спустился с лыжной горки.»Какой именно вакциной колется украинская элита, пока народ загнан в локдаун, не сообщается. А жаль.Если российской, от которой так ревностно оберегают своих сограждан, то это окончательная потеря совести и берегов.Если же европейской или американской — то просто барыжничество, «забота о своей ж***», как выразилась сама украинская журналистка. Некрасиво, но почему-то не удивляет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоктор Мясников развеял слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививкуИзвестный врач в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)