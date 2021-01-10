В воскресенье, 10 января, в одном из пабликов Тelegram появилась заметка о том, что 27-летний Станислав Вольтман, открывший накануне шаурмячную «Сталин» недалеко от станции метро «Войковская» в Москве, якобы не выдержал давления со стороны властей и был вынужден прекратить предпринимательскую деятельность (сняв скандальную вывеску, наделавшую столько шума в интернете).- Эта информация не соответствует действительности, - заявил мужчина kp.ru. - Мои слова исказили журналисты. Да, я говорил, что на меня оказывали давление. Например, в отделе полиции, где меня продержали около трех часов. Приказывали снять вывеску. И даже уехать из Москвы. Но это не говорит о том, что так и будет. Мы закона не нарушаем. И будем работать как прежде.При этом конкретно сейчас заведение действительно закрыто. Временно.- Я набираю новый штат продавцов, - объяснил Вольтман. - Как только они найдутся, точка откроется. Под тем же названием.Напомним, что перед Рождеством в столице заработал павильон по продаже шаурмы «Stal’in Doner» - с портретом вождя на вывеске, продавцом в костюме НКВДшника и пятью видами шаурмы. Вдоль прилавка надпись «Иосиф Виссарионович предлагает отведать».Соцсети устроили бунт, требуя заведение закрыть. Аргументы одни и те же - имя тирана, устраивавшего репрессии, недостойно того, чтобы быть увековеченным, пускай и на торговой вывеске.Станислав Вольтман в интервью kp.ru заметил, что Сталин - это не Гитлер. И пропаганда его деятельности в стране не запрещена. Как и упоминание фамилии. Хоть в киоске шаурмы, хоть в бане.Корреспондент kp.ru тоже решил заглянуть в \\"логово\\" предприимчивого оренбуржца и пообщаться с его клиентами. Оказалось - на один неадекватный отзыв десять позитивных приходится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Жить стало веселей\\": как в Москве не закрыли шаурмячную имени СталинаНаш корреспондент Сергей Селедкин побывал в скандальном \\"Stal'in doner\\" (подробности)Владелец шаурмячной имени Сталина в Москве: Я не являюсь его фанатом и вовсе не воспеваю эту фигуру27-летний бизнесмен Станислав Вольтман дал интервью kp.ru (подробности)