Интриги, казалось, не было. Русский медведь, как называют Александра Большунова соперники, перед восьмым заключительным этапом, опережал соперников более чем на три минуты. Но отсиживаться в группе Александр не стал и возглавил финальную гонку, которая финишировала в огромную гору. Вот уже второй год подряд все спортсмены стартуют одновременно, а заработанный на предыдущих этапах гандикап учитывается виртуально по второму секундомеру.Но еще перед главным трехкилометровым подъемом лыжники пару раз ускорились на промежуточных финишах. Первый из них выиграл другой российский лыжник Глеб Ретивых, старавшийся обойти Большунова в очковом зачете спринтеров. Но Саша его далеко не отпустил и пересек эту промежуточную черту вторым. (В результате Большунов выиграл и спринтерский зачет, за что причитаются отдельные призовые.)А потом вперед вышли французы, которые пытались вытащить Мориса Монифика вперед, чтобы помочь сохранить ему второе место в общем зачете. До Большунова у него была целая пропасть, но вот на пятки ему в зачете «Тур де Ски» наступали другие наши лыжники – Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов...В гору первым убежал Денис Спицов, который и выиграл этот этап. Но вот до Монифика, которому Спицов проигрывал 28 секунд, дотянутся в общем зачете не удалось. В результате наши лыжники заняли первое, третье, четвертое, пятое, шестое места...Полное доминирование!Правда, надо признать, что основные соперники, норвежцы, которые боятся заболеть коронавирусом, эти этапы пропускали. Но это их проблемы… А Большунов теперь лидирует и в общем зачете Кубка мира с большим отрывом и идет к своему второму Хрустальному глобусу.- Это огромная честь выиграть такие крупные соревнования. И спасибо организаторам, за то, что они сделали старты безопасными, - сказал Большунов, который из восьми этапов выиграл пять, два раза был вторым и один раз третьим.Большой успех Большунова!Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап – «Тур де Ски». Валь ди Фиемме (Италия)Восьмой этап. Мужчины. Гонка в гору. 10 км.1. Денис Спицов – 32.41,0.2. Александр Большунов (оба – Россия) – отставание 13,3.3. Морис Монифика (Франция) – + 15,2.4. Евгений Белов – + 21,8.5. Андрей Мельниченко – + 24,0.6. Иван Якимушкин – + 26,9…12. Артём Мальцев – + 49,6…15. Алексей Червоткин – + 1.09,1…21. Илья Семиков – + 1.25,5…29. Александр Терентьев – + 1.39,5…50. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 4.19,6.Итоги «Тур де Ски»1. Александр Большунов (Россия).2. Морис Монифика (Франция).3. Денис Спицов (Россия).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийские биатлонисты выиграли «золото» в эстафете на этапе Кубка мира. До этого 43 гонки прошли без медалейСпортсмены прервали череду неудач, даже несмотря на трагедию в семье лидера команды (подробности)